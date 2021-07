Massa Lombarda. Quattro nuovi appuntamenti culturali sul terrazzo del Circolo massese: sabato 3 luglio Michele Governa con ‘Cà d’campagna’

Storia, personaggi e curiosità di Massa Lombarda al centro di quattro nuovi appuntamenti culturali sul terrazzo del Circolo massese (piazza Matteotti 3), in altrettanti sabati di luglio. “Il sabato sera nel terrazzo del circolo Massese – commenta l’assessore alla Cultura Elisa Fiori – è un appuntamento che non poteva mancare nella nostra estate, serate che ci ricordano quanto sia importante non dimenticare il nostro passato e le nostre radici. Quattro appuntamenti ricchi di aneddoti e curiosità per scavare in modo più approfondito nella storia della nostra città; sapere cosa è successo ‘prima’ significa proiettarci nel futuro con più sicurezza”.

Protagonista del primo appuntamento, sabato 3 luglio, sarà Michele Governa che propone “Ca’ d’campagna”: una carrellata di foto sulle locali case coloniche. Sabato 10 luglio con Bruno Ferri è in programma una serata dedicata all’avvocato-fotografo Alberto Tabanelli con immagini della Massa di allora, i personaggi e i famigliari a lui cari, ricavati da vetrini ricevuti in dono dall’autore. Maurizio Callegati, fotografo e presidente del Circo Fotografico Massese, sarà l’ospite di sabato 17 luglio. Per l’occasione sarà proiettato il filmato sul ponte “Sgorba Bridge” insieme ad altri video da lui girati. Il programma si chiude sabato 24 luglio con Guido Neri che presenta il suo libro Corsivi Romagnoli. Cronache, progetti e ricordi di Lugo e del suo territorio. Un nido di memorie. A seguire Luciano Landi parlerà del suo libro Ricordi.

Tutti gli appuntamenti cominciano alle 21. Le serate sono a ingresso libero. L’organizzazione è a cura del Circolo massese, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 331 020636.