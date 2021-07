Massa Lombarda: torna l’Arena in Massa, con tanto cinema di qualità sotto le stelle

Un cartellone per tutti i gusti, che propone commedia, dramma, film da Oscar e pellicole per famiglie, quello del cinema estivo di Massa Lombarda. Anche quest’anno il giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” (via Amendola 40) è infatti pronto a ospitare la rassegna cinematografica “Arena In Massa”. L’annuale appuntamento estivo di proiezioni sotto le stelle comincia quest’anno giovedì 8 luglio. In programma un totale di 25 proiezioni, dal martedì alla domenica (a eccezione di lunedì 2 agosto), per un totale di 41 serate con tutti i successi della passata stagione e anche film che al momento sono in programmazione o devono ancora uscire nelle sale cinematografiche in prima visione. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film.

“Continua la crescita dell’offerta culturale che caratterizza questa Amministrazione comunale – commenta il sindaco Daniele Bassi -. In particolare, quest’anno proponiamo una rassegna cinematografica estiva potenziata dal punto di vista della qualità e del numero delle proiezioni. Nella programmazione dell’Arena in Massa non mancano film in prima visione, che non sono ancora usciti nelle sale cinematografiche, grandi successi della passata stagione, e film di qualità, che risponderanno alle esigenze e gusti di tutti gli appassionati di cinema. La rassegna ha quest’anno un calendario ampliato che conta ben 41 serate: qualità e quantità che testimoniano la volontà di offrire il meglio ai nostri concittadini e a tutti coloro che sceglieranno il cinema all’aperto di Massa Lombarda. Ringrazio per l’ottima collaborazione Cinemaincentro, che, unita alla caparbietà e competenza dell’assessore alla Cultura Elisa Fiori, ha realizzato questa rassegna”.

“Un cartellone ricco, interessante e con qualche sorpresa nel cassetto, quello del nostro cinema all’aperto per questa estate – spiega l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -. Il grande successo delle passate edizioni e la bella collaborazione oramai consolidata con Cinemaincentro ci hanno permesso, quest’anno, di pensare in grande e di regalare ai nostri cittadini oltre 40 serate tra titoli italiani e internazionali, piccoli capolavori e grandi film pluripremiati con la consapevolezza di offrire alla nostra comunità il meglio dell’offerta cinematografica attuale”.

L’inaugurazione dell’Arena è prevista per l’8 luglio con Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, film dedicato al pittore Antonio Ligabue e interpretato da Elio Germano. La pellicola sarà proiettata all’Arena in Massa anche venerdì 9 luglio. Per gli appuntamenti successivi non mancheranno le pellicole pluripremiate, come Un altro giro di Thomas Vinterberg (10 e 11 luglio), EST – Dittatura last minute di Antonio Pisu (15 e 16 luglio), The father di Florian Zeller (17 e 18 luglio), Minari di Lee Isaac Chung (20 e 21 luglio), In the mood for love di Wong Kar-wai (27 luglio), Nomadland di Chloé Zhao (31 luglio e 1 agosto), I predatori di Pietro Castellitto (10 e 11 agosto), Una donna promettente di Emerald Fennell (12 e 13 agosto), Due di Filippo Meneghetti (20 agosto).

Completano la programmazione Rifkin’s festival di Woody Allen (13 e 14 luglio), Le sorelle Macaluso di Emma Dante (22 e 23 luglio), Crudelia di Craig Gillespie (24 e 25 luglio), La vita che verrà di Phyllida Lloyd (28 luglio), School of mafia di Alessandro Pondi (29 e 30 luglio), Come è nato un golpe – Il caso Moro di Tommaso Cavallini (2 agosto), La terra dei figli di Claudio Cupellini (3 e 4 agosto), Extraliscio – Punk da balera di Elisabetta Sgarbi (5 agosto), Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé (6 agosto), Black Widow di Cate Shortland (7 e 8 agosto), Il cattivo poeta di Gianluca Iodice (14 e 15 agosto), Cosa sarà di Francesco Bruni (17 e 18 agosto), Raya e l’ultimo drago di Don Hall e Carlos López Estrada (21 agosto) e We are the Thousand di Anita Rivaroli nell’ambito di “Doc in Tour” (22 agosto).

Le proiezioni si terranno alle 21.15, dall’8 luglio al 22 agosto. Il costo è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Opera Sapori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.

TUTTI I FILM Arena in Massa locandina 2021