Fusignano. Festival Terrena-Land art sulle tracce di Dante, domenica 4 luglio lettura teatralizzata con performance musicale

Domenica 4 luglio il festival Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante farà tappa nel bosco di Fusignano. Alle 20.30 inizierà la lettura teatralizzata e performance musicale del libro Le Mute Infernali. Dante e le donne. Il volume delle due curatrici Debora de Fazio e Maria Antonietta Epifani offre uno sguardo inedito sul grande Trecentista: il rapporto tra Dante e le “sue” donne. È infatti noto quanto la presenza di figure femminili nell’opera magna del Poeta sia piuttosto esigua. In particolare, si contano letteralmente sul palmo di una mano le donne a cui nel Poema sia concesso di parlare. Da qui l’idea di ridare voce ad alcune di queste figure (scelte dalla prima Cantica, l’Inferno), di rendere queste mute in grado di parlare e di raccontare. Nel racconto delle storie di queste figure e, soprattutto, nell’assenza di voce che le accomuna, non si può non vedere un destino che purtroppo è ancora oggi troppo comune a tante donne. Un omaggio a Dante, un omaggio alle donne. La rappresentazione vedrà la partecipazione dell’attrice Beatrice Perrone e di Luigi Di Domenicantonio al pianoforte.

L’ingresso del bosco è in viale Romagna 8. Ingresso libero con prenotazione consigliata contattando l’Urp del Comune di Fusignano al numero 0545 955653, email urp@comune.fusignano.ra.it.

Terrena proseguirà il suo percorso con il laboratorio artistico partecipato di Felice Tagliaferri, da martedì 6 a giovedì 8 luglio presso la Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna (prenotazioni allo 0545 280898 (tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18), email turismo@unione.labassaromagna.it.

Tutti gli appuntamenti di Terrena sono gratuiti. Per maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti del festival, consultare il sito terrenalandart.it.

L’organizzazione di Terrena è affidata all’associazione UnconventionART di Roma, sotto la direzione artistica di Carlo Palmisano e la curatela dello storico dell’arte Giuseppe Capparelli. Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante è un progetto realizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti strategici, con il contributo de La Cassa di Ravenna e in collaborazione con Olfattiva Srl di Massa Lombarda, Isia Faenza Design & Comunicazione e l’Accademia delle Belle arti di Ravenna.