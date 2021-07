Lugo: “Musica al Pavaglione” saluta il pubblico con una serata dedicata alla lirica il 5 e un concerto di “Lugo Music Festival” il 6 luglio

Ultima settimana di appuntamenti per la rassegna musicale estiva “Musica al Pavaglione”, proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. Lunedì 5 e martedì 6 luglio alle 21 sono infatti in programma le ultime due iniziative nel Pavaglione di Lugo. Il 5 luglio va in scena “Le donne di Puccini”, serata dedicata alla lirica con il soprano Monica Delli Carri (nella foto), il pianista Andrés Juncos e la partecipazione di Dario Turrini e Futura Malpighi; lo spettacolo viene realizzato dalla Fondazione Cassa e Monte di Lugo in collaborazione con Liverani Fluid Transfer Technology e l’Associazione “Amici del Teatro Rossini” di Lugo. Martedì 6 luglio la rassegna si chiude con il concerto di Joyce Elaine Yuille & Jazz Inc, realizzato dalla Fondazione Cassa e Monte di Lugo nell’ambito di Lugo Music Festival in collaborazione con Crédit Agricole Italia.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid, con ingresso a partire dalle 20.30. I posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione, contattando il numero 379 2639007 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) o scrivendo all’indirizzo mail segreteria@fondazionecassamontelugo.it.