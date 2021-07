Cervia- Rinnovo, nel segno della continuità, del Consiglio direttivo del circolo pescatori “La Pantofla”

Nel corso di un’assemblea, che si è svolta sabato 16 giugno, si è provveduto al rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci revisori dell’associazione Circolo Pescatori La Pantofla. Il precedente Consiglio era in carica dal 2018. All’assemblea hanno partecipato 46 soci.

Il Consiglio direttivo è composto da 9 consiglieri. Dalla votazione sono risultati eletti, in ordine alfabetico: Duilio Bugnoli, Andrea Foli, Gastone Guerrini, Renato Lombardi, Mauro Lugaresi, Alberto Pilandri, Giuseppe Pazzaglia, Sanzio Ravalgia e Silvano Rovida. È stato poi eletto il Collegio dei revisori composto da: Renato Ferroni, Rossella Gandolfi e Luigi Padoan (sempre in ordine alfabetico). Il nuovo Consiglio direttivo si è riunito per la prima volta sabato 3 luglio 2021 ed ha provveduto alla nomina del Presidente e al rinnovo delle cariche sociali.

È stato confermato nell’incarico di Presidente Silvano Rovida. Sono stati inoltre nominati Andrea Foli, Vice Presidente; Gastone Guerrini, Segretario; Alberto Pilandri con la collaborazione di Rossella Gandolfi per il Controllo di gestione. Sono stati inoltre definiti altri incarichi e in particolare: Renato Lombardi per Cultura e comunicazione e Sanzio Ravaglia per la gestione del sito internet del Circolo Pescatori. All’insegna di un lavoro di squadra e di gestione collegiale sono stati individuati gruppi di lavoro che coinvolgono i consiglieri, che riguardano: la realizzazione degli eventi, il rapporto con la gestione del ristorante del Circolo Pescatori, il rapporto con i soci, la gestione della Barca storica Maria e la gestione dei Trapozal, i “Canterini e musicanti del Circolo Pescatori”.

Sono stati individuati i primi eventi a cui parteciperà il circolo con riferimento all’iniziativa “Aperitivo coi pescatori”, visita guidata al borgo dei pescatori tutti i giovedì di luglio ed agosto, a partire dall’8 luglio; la partecipazione alla Festa Artusiana di Forlimpopoli il 2 e 3 agosto; la partecipazione a Sapore di Sale dal 2 al 5 settembre; le iniziative di valorizzazione della Barca storica Maria, la valorizzazione della ricerca storica delle famiglie dei pescatori della marineria cervese. Seguiranno una serie di altre iniziative ed eventi che verranno messi in evidenza con specifici comunicati, dopo la loro formalizzazione.