Cervia, tornano i pomeriggi in compagnia dei salinari alla Salina Camillone

Continuano alla Salina Camillone fino a fine agosto i pomeriggi in compagnia dei salinari per sperimentare le attività di estrazione del sale con l’iniziativa Salinaro per un Giorno . Si tratta di una occasione assolutamente unica per provare l’emozione di vestire i panni del salinaro e sperimentare nella atmosfera suggestiva dell’ambiente straordinario della salina cervese, la magia della raccolta del sale “dolce” nonché la vita dei salinari.

È inoltre occasione sempre unica per poter conoscere esperienze di vita, storie e aneddoti direttamente da chi li ha vissuti. La iniziativa si svolge tutti i martedì alle ore 16.30 fino al 31 agosto. Dal pomeriggio, chi vorrà condividere per un giorno la vita della salina, trascorrerà fianco a fianco dei salinari la sua giornata, lavorando con loro e imparando un po’ di quell’arte antica che ha permesso la produzione del sale per secoli. Oltre alla conversazione con gli esperti, sarà il momento della consegna del diploma di partecipazione che resterà a ricordo e testimonianza di questa esperienza unica. Necessaria la prenotazione al 3474661513

In mostra a MUSA , fino alla fine di luglio la tradizione della lavorazione delle erbe palustri che tanta parte ha avuto nella vita dei salinari. Un forte legame unisce infatti la lavorazione del sale alla lavorazione e agli intrecci delle canne. Provenivano proprio da Villanova le stuoie intrecciate che ricoprivano i mucchi del sale e le capanne in cui i salinari ricoveravano gli attrezzi e si fermavano a riposare.

Nei martedì di luglio( 6,13,20 e 27 luglio) dalle ore 21.00, l’iniziativa: MUSA incontra l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo propone serate di dimostrazione delll’antica arte dell’intreccio e i racconti di chi detiene ancora inalterato un bagaglio di sapienza nelle mani che spazia da manufatti arcaici a moderni ed attuali come borse e cappelli. Sarà possibile vedere gli artigiani al lavoro e sperimentare questa tecnica.

Completa l’esperienza dell’utilizzo di risorse naturali la mostra laboratorio “Giocare con niente”, esperienza immersiva nei giochi di un tempo dedicata ai più piccoli. Realizzare giochi con materiali naturali e di recupero.