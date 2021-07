Cinema e pic nic a Palazzo San Giacomo di Russi: proiezioni gratuite sotto le stelle

Nella suggestiva cornice di Palazzo San Giacomo di Russi, si ripropone anche quest’anno il format “Pic nic cinema” all’aria aperta, un’occasione per trascorrere del tempo insieme in compagnia delle stelle e di un’accurata selezione di pellicole cinematografiche.

L’ingresso all’area è gratuito e sarà possibile accedervi a partire per il pic nic pre film. La proiezione inizierà non appena calerà il buio. Si ricorda di portare con sé una sedia o un plaid!

MARTEDÌ 6 LUGLIO: GRAND BUDAPEST HOTEL

Regia: Wes Anderson

Genere: commedia, drammatico, avventura, giallo

Durata: 90 min

Le avventure di Gustave H, leggendario concierge di un lussuoso e famoso albergo europeo e di Zero Moustafa, un fattorino che diviene il suo più fidato amico. Sullo sfondo, il furto e il recupero di un celebre dipinto rinascimentale, la violenta battaglia per un’enorme fortuna di famiglia, ed una dolce storia d’amore. Il tutto tra le due guerre, mentre il continente è in rapida e radicale trasformazione.

MARTEDÌ 13 LUGLIO: 10 GIORNI SENZA MAMMA

Regia: Alessandro Genovesi

Genere: commedia

Durata: 99 min

Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

MARTEDÌ 3 AGOSTO: COCO

Regia: Lee Unkrich, Adrian Molina

Genere: animazione, avventura, drammatico, fantastico, musicale

Durata: 105 min

Miguel, un giovanissimo aspirante musicista, intraprende un viaggio verso la terra dei propri antenati per scoprire i misteri nascosti dietro i racconti e le tradizioni della famiglia.

MARTEDÌ 10 AGOSTO: LA CITTÀ INCANTATA

Regia: Hayao Miyazaki

Genere: animazione, avventura, fantastico

Durata: 125 min

Chihiro è una ragazzina di dieci anni, capricciosa e testarda, che sta traslocando con i suoi genitori dalla loro vecchia casa. Durante il viaggio per raggiungere la nuova casa, i tre si fermano in una città fantasma governata da una strega malvagia con al suo seguito antiche divinità e creature magiche.

MARTEDÌ 17 AGOSTO: RICHARD JEWELL

Regia: Clint Eastwood

Genere: biografico, drammatico, thriller

Durata: 129 min

Durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, la guardia di sicurezza Richard Jewell scopre una bomba al Centennial Park. Dapprima celebrato come un eroe, durante le indagini Jewell diventa gradualmente il principale sospettato. Il film ha ottenuto una candidatura agli Oscar (Kathy Bates Miglior attrice non protagonista).

MARTEDÌ 24 AGOSTO: IL GRANDE LEBOWSKI

Regia: Joel Coen, Ethan Coen

Genere: commedia, grottesco, noir

Durata: 117 min

Un “vecchio ragazzo” degli anni Settanta, calzoncini corti e fiducia negli amici, viene scambiato per un misterioso omonimo, e per questo sequestrato.

MARTEDÌ 31 AGOSTO: SPIDER-MAN – UN NUOVO UNIVERSO

Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Genere: azione, fantascienza, avventura, commedia

Durata: 117 min

Morso da un ragno radioattivo in metropolitana, l’adolescente Miles Morales sviluppa improvvisamente poteri misteriosi. Quando incontra Peter Parker, si rende presto conto che altri condividono i suoi stessi talenti.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it