Cinemadivino prosegue al Bagno Oreste di MiMa con “Pulp Fiction” e i vini di Tenuta Massellina

Lunedì 5 luglio nuovo appuntamento con Cinemadivino al Bagno Oreste di Milano Marittima, dove verrà proiettato Pulp Fiction, il cult del 1994 diretto da Quentin Tarantino.

Non ha bisogno di presentazioni il film in programma: il capolavoro di Tarantino, al novantaquattresimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi per l’American Film Institute, è uno dei titoli più significativi dell’opera del regista, con protagonisti, in ruoli intramontabili, John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis e Tim Roth.

Il Bagno Oreste sarà teatro anche di una seconda serata della manifestazione il 7 settembre con la proiezione del film Il Corvo (1994, regia di Alex Proyas), con l’indimenticato attore Brandon Lee. Una scelta di pellicole non casuale quella dei titolari dello stabilimento, che hanno voluto portare al loro pubblico due titoli “rock” come l’anima della location e dei suoi clienti, film iconici per interpretazioni e per

le inconfondibili colonne sonore.

La cantina scelta per la serata è Tenuta Masselina, di cui verranno degustati Romagna DOC Spumante Rosato (metodo classico), “Fragranza d’oro” Rosè, Romagna Sangiovese Appassimento D.O.C “Galante” 2020.

Le serate tra grande cinema, territorio ed enogastronomia di qualità continuano dopo il successo della prima serata a Casa Spadoni con la visione del film “Est- Dittatura Last Minute”, proiettato alla presenza del protagonista Matteo Gatta e degli autori e produttori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, che hanno intrattenuto gli spettatori con aneddoti e curiosità legati al film e alla storia raccontata, che gli autori hanno vissuto in prima persona.

Cinemadivino persegue l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica territoriale e cinematografica, raccontando la tradizione e la storia dei luoghi che ospitano le serate per diffondere sempre di più la conoscenza del territorio, appassionando intenditori e non al mondo del vino e del cinema.

Biglietti d’ingresso:

16€ INTERO

14€ RIDOTTO

11€ SOLO FILM E RIDOTTO UNDER 18

Info e prenotazioni: 366 5925251 (Cinemadivino) | 0544 995293 (Bagno Oreste)