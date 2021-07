Fagiolino, Sganapino e il tesoro della Nave Romana inaugura la XV edizione di Burattini alla Riscossa!

Dopo il successo registrato dalle anteprime, si apre la XV edizione della rassegna Burattini alla Riscossa!, che percorrerà il ravennate dalla riviera all’entroterra, con trenta eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire ed affascinare il pubblico di tutte le età. Il circuito di proposte mette in rete il territorio Ravenna con la provincia di Ferrara, dove si svolgeranno un’altra ventina di eventi.

Lunedì 5 luglio alle 21 nell’area museale “Vecchia Pesa” di Classe saranno di scena I Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo Fagiolino, Sganapino e il tesoro della Nave Romana.

Sganapino & Co. saranno protagonisti di una scoppiettante avventura alla scoperta dei reperti custoditi all’interno del Museo Delta Antico di Comacchio. Un’indagine comica e misteriosa al tempo stesso con finale a sorpresa. Una miniserie in cinque brevi episodi dove i burattini saranno protagonisti di un’avventura ricca di colpi di scena.

Burattini alla Riscossa! parte da una concezione dello spettacolo quale elemento di crescita individuale e veicolo di coesione sociale, che possa farsi volano di inclusione e sviluppo in un quadro d’insieme che dalla riviera abbracci le eccellenze monumentali e paesaggistiche così come le periferie. «Per un teatro popolare del Delta del Po», come dice il direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi, conosciuto nel ravennate soprattutto per la sua attività di burattinaio, ma che ha alle spalle vent’anni di attività di palcoscenico.

Prossimo appuntamento: venerdì 9 luglio (ore 21.15) al Bagno Coya di Casalborsetti con Teatro All’InCirco e il suo Marionette Cabaret

Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

www.facebook.com/burattinimaxventuri

Tel. 349/0807587