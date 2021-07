Mercatini, enogastronomia e shopping: in centro a Faenza tornano i “Martedì d’estate”

Anche l’estate 2021 sarà nel segno dei “Martedì d’Estate”. Il tradizionale appuntamento organizzato dal Consorzio Faenza C’entro torna infatti anche quest’anno nel centro della città manfreda per proporre ai cittadini nuove serate di svago, spensieratezza e tante occasioni di shopping senza fretta. L’iniziativa torna a Faenza da martedì 6 luglio, a partire dalle 19.30, per rilanciare il centro manfredo dopo l’emergenza e proseguirà negli altri martedì del mese (13, 20 e 27 luglio).

Passeggiare in centro, tra negozi aperti anche di sera, appuntamenti culturali, enogastronomia e ristorazione all’aperto nei dehors dei locali, ampliati per l’occasione, sono gli ingredienti dell’evento, per tornare a vivere la città e le sue attività in piena sicurezza. Coinvolti nell’iniziativa saranno i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli, e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza Martiri della Libertà.

In particolare, il 6 luglio si potrà assistere alla finalissima del 40° Concorso Canoro Pavone D’oro 2020 in piazza Nenni, oppure seguire la diretta dell’evento dal maxischermo che sarà posizionato in piazza del Popolo. In piazza l’animazione sarà completata dai giochi di Happy Family, per divertirsi con giochi di legno e d’ingegno di vario tipo. Non mancheranno inoltre gli aperitivi musicali proposti dai locali come il Qcorner (in via Severoli), il Bar Al Moro by Pepita (piazza Martiri della Libertà) e Bernabè (corso Garibaldi), dove ci sarà il duo acustico Giulia&Fede con la musica dagli anni ’60 agli anni ’90. Tante proposte per cene a base di pizza, degustazioni di vino e musica presso Invino e Napizz (in corso Garibaldi) e Pizza Express da Marino (in piazza Martiri della Libertà).

Inoltre, alla Coccolateria, presso il Cortile Zanelli di corso Mazzini, verrà presentato “Il Gallinario”, vincitore del Premio Andersen 2021 come miglior libro di divulgazione, a cui seguirà un workshop e il firmacopie illustrato in collaborazione con Mellops Libreria dei ragazzi.

Nella cornice di piazza del Popolo continuerà ad essere presente dalle 17.30 il Mercato Amico a km zero di Campagna Amica, al quale partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino, con le loro eccellenze.

Tanti anche gli appuntamenti con le visite guidate e le iniziative in musei e istituti culturali.

Al Museo Internazionale delle Ceramiche alle 18 è in programma la visita guidata alla nuova sezione permanente “Ceramiche popolari, design e rivestimenti ceramici tra passato e futuro” (per informazioni: 0546 697311 o info@micfaenza.org), mentre il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea (Palazzo Laderchi) propone l’apertura straordinaria dalle 20 alle 22. Sarà così possibile vedere la maschera funeraria di Napoleone Bonaparte che resterà esposta per i mesi di luglio e agosto. Al Museo Carlo Zauli (via Croce 6) sarà possibile ammirare le esposizioni artistiche e creative di artigiani e designer nella call “Faenza Art Parade” (per informazioni: www.museozauli.it). La Pro Loco Faenza propone dalle 21 la visita guidata nei ristrutturati sotterranei dell’antico Palazzo dei Celestini, in via Castellani, per visitare il Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, gestito da Argylls Romagna Group. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0546 25231 o scrivere a info@prolocofaenza.it. Il ritrovo è nella sede della Pro Loco: Voltone Molinella 2.

Infine, Palazzo Milzetti Museo Nazionale dell’Età Neoclassica (via Tonducci 15) esplora i tesori del museo attraverso la visita guidata “Scopri il tuo museo!”. Ingresso fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: 0546 26493.

I “Martedì d’estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap Agency.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.