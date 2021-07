Proseguono i lavori sulla E45: dal 7 luglio al 12 agosto chiuso tratto della carreggiata in direzione Ravenna

Per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione, sono previste limitazioni lungo la strada statale 3 bis “Tiberina (E45) in provincia di Forlì Cesena. Da lunedì 5 luglio e fino a venerdì 6 agosto sarà provvisoriamente chiuso il tratto della carreggiata in direzione Roma dal km 197,400 al km 199,200. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di circolazione in carreggiata opposta. Contestualmente sarà chiuso al traffico lo svincolo di Montecastello (km 198,100) in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Inoltre da mercoledì 7 luglio e fino a giovedì 12 agosto sarà provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Ravenna dal km 190,550 al km 194,750. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di circolazione in careggiata opposta. Contestualmente sarà chiuso al traffico lo svincolo di Sarsina Sud in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Ravenna.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.