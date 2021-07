Ciclabile Ravenna-Marina: andare in bici al mare è pericoloso, mettere in sicurezza il percorso

Dall’inizio di giugno percorro più volte alla settimana la ciclabile che da Ravenna va a Marina. Per poter raggiungere Marina di Ravenna è necessario percorrere via dell’Idrovora, che collega la ciclabile di Punta con quella di via Trieste. Via dell’Idrovora è stretta e a doppio senso, ci sono cartelli che indicano la presenza di controllo elettronico della velocità ( a cui non crede nessuno) e il limite dei 50 viene puntualmente disatteso da auto e moto.

Andare in bici al mare percorrendo una distanza di una decina di km è una pratica che fa bene alla salute del singolo e dell’ambiente, e sicuramente il percorso è stato negli anni migliorato, ma via dell’Idrovora resta un tratto pericoloso: forse aspettiamo l’incidente mortale, per dare per l’ennesima volta la colpa al ciclista di voler transitare su una strada che non è realmente di tutti?

Di fronte a progetti faraonici, come la ciclabile che collega Ravenna a Bologna, non sarebbe più giusto mettere in sicurezza percorsi già esistenti con piccoli aggiustamenti, come la chiusura al traffico motorizzato o, se considerato troppo, la semplice installazione di dissuasori di velocità? Prima di pensare che un ravennate abbia voglia di raggiungere il bolognese in bicicletta, forse sarebbe il caso che andasse al mare in bici magari anche con dei bambini senza rischiare di essere investito.

Anna