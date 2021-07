“Concerto per la Pineta” di Milano Marittima: a due anni dalla tromba marina inaugura l’area ripiantata

Il 10 luglio alle 18,30 si terrà la presentazione dei lavori di rimboschimento della Pineta di Milano Marittima a due anni dalla tromba marina e l’inaugurazione dell’area ripiantata dal Rotary club (ingresso della Pineta in fondo a viale Ravenna).

Interverranno Irene Priolo, Assessore all’Ambiente regione Emilia-Romagna, Massimo Medri, Sindaco di Cervia, Patrizia Petrucci, Delegata al Verde Comune di Cervia, Angelo Oreste Andrisano, Governatore 2019-2020 Rotary distretto 2072, Adriano Maestri, Governatore 2020-2021 Rotary distretto 2072.

Si terrà poi il “Concerto per la Pineta” con la Grande orchestra città di Cervia diretta dal M° Fulvio Penso con raccolta fondi per la pineta a offerta libera, alle ore 21.30, all’Arena dei Pini in viale Ravenna a Milano Marittima