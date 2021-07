Doppio appuntamento per ScrittuRa Festival al parco Piancastelli di Fusignano: Bianchi e “Le Coliche”

Lo ScrittuRa Festival fa tappa a Fusignano martedì 6 luglio con una serata al Parco Piancastelli. Alle 18.30 Matteo B. Bianchi dialogherà con Matteo Cavezzali. Un incontro dedicato a chi ama scrivere, ma non conosce i meccanismi che regolano il mondo editoriale. Come si pubblica un libro? A chi ci si deve rivolgere? Come si presenta un testo a un editore? Come evitare gli errori più comuni? Come riconoscere truffe e raggiri? Queste e altre le domande a cui sarà data una risposta durante la conversazione. Matteo B. Bianchi è scrittore e autore televisivo per Rai, Sky Cinema, Sky Uno con E poi c’è Cattelan.

Alle 21.30 incontro con Claudio Colica, Fabrizio Colica e Giacomo Spaconi, creatori del progetto editoriale “Le Coliche”. In tv hanno partecipato a Pechino Express 7 (Rai 2), Mai dire Talk (Italia 1) e Il posto giusto (Rai 3). Nel 2021 tornano nel cast di Comedy Central News di Sky. Abili nel coniugare leggerezza e serietà, Le Coliche hanno affrontato anche temi importanti con delicata comicità, come la campagna Lav nel 2020 e #MatchItNow2019, dedicata alla donazione del midollo osseo. Nel 2021 hanno scritto un libro pubblicato da Mondadori Electa, Come il mal di pancia.

Gli appuntamenti sono gratuiti; per prenotazioni contattare l’Urp del Comune di Fusignano al numero 0545 955668, email urp@comune.fusignano.ra.it.