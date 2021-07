Il 6 luglio il concerto di Joyce Elaine Yuille&Jazz Inc per Lugo Music Festival

Non si fermano gli appuntamenti musicali di Lugo Music Festival, che proseguono al Pavaglione martedì 6 luglio alle 21 con Joyce Elaine Yuille&Jazz Inc, a conclusione della rassegna ‘Musica al Pavaglione’.

Originaria di New York nella zona di El Barrio, Spanish Harlem, la cantante afroamericana entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School of The Music & Performing Arts di Manhattan, divenuta poi famosa nel mondo con il film ‘Saranno Famosi’.

Successivamente lascia gli States per intraprendere una carriera di modella a Parigi ed infine approda in Italia, dove entra nel mondo musicale e matura una grande esperienza nel circuito live dei club e festival, interpretando con successo il repertorio dell’American Songbook.

Una vocalità elegante e al tempo stesso potente e passionale, apprezzata dai più importanti festival e jazz club del circuito, con un ampio panorama di collaborazioni che comprendono anche Paolo Conte, Donna Summer e Gloria Gaynor.

Sul palco suoneranno Alessandro Fariselli (sax), Massimo Morganti (trombone), Alessandro Altarocca (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso), Fabio Nobile (batteria), Luca Mattioni (percussioni).

Il concerto è offerto da Crédit Agricole Italia con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. L’ingresso è a offerta libera e su prenotazione al 3792639007.