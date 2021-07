Inquietante moria di uccelli a Castiglione di Cervia e Pinarella. Precipitano a terra già morti come folgorati

Emanuele Panizza, capogruppo Gruppo Misto in consiglio comunale a Ravenna, ha segnalato uno strano fenomeno che si sta verificando da alcuni giorni nella zona di Castiglione di Cervia e Pinarella: un’inquietante moria di uccelli, che precipitano a terra già morti come folgorati.

“Quello che sta accadendo da qualche giorno a Castiglione di Cervia e Pinarella merita un approfondimento da parte degli enti preposti – sottolinea Panizza – Mi hanno segnalato una da lunedì scorso nella zona di via Traversa a Castiglione e tra i bagni 125 e 127 a Pinarella stanno continuamente ‘piovendo’ volatili già morti”.

“Oltre all’aspetto animalista tutt’altro che trascurabile, troppo spesso ci dimentichiamo che tutti facciamo parte di un delicato ecosistema la ristretta circoscrizione in cui si verificano gli episodi e l’evidente similarità del fenomeno, mi fa chiedere cosa sia cambiato a livello ambientale in quelle due zone e se esiste un rischio a carico della popolazione. Oltretutto fintanto che non vengono chiarite quali sono le cause, non si può escludere che il preoccupante fenomeno possa ripetersi o estendersi in altre zone – conclude -. Difficile ricondurlo a fenomeni estemporanei visto il perdurare degli eventi; ritengo indispensabile avviare immediatamente delle indagini”.