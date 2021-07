Alla Basilica di San Francesco il nuovo concerto della Cappella Musicale di Ravenna per “L’Organo si racconta”

Mercoledì 7 luglio, con il Patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e grazie alla collaborazione con la Capit di Ravenna, del Centro Dantesco dei frati Minori Conventuali di Ravenna e della Cooperativa Mosaici Sonori, l’organo e i solisti della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna si esibiranno nella seconda serata de “L’Organo si racconta” all’interno della rassegna “Musica&Spirito”. Ecco che il “re degli strumenti”, come Girolamo Diruta chiamava l’organo, diventa protagonista di un momento che combina note e spiritualità.

Dalle 21:15 l’intera Basilica si aprirà al pubblico come uno scrigno di tesori: le melodie di Haendel, Frescobaldi, Merula, Strozzi, Pasquini e Zipoli si diffonderanno per tutto l’ambiente e trasporteranno gli ascoltatori in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio. “Sonata Cromatica”, “Toccata con lo Scherzo del Cucco”, “Concerto per Organo e Orchestra” sono solo alcuni dei titoli che verranno eseguiti nel corso dell’appuntamento di mercoledì. Franco Ugolini all’organo, e con l’accompagnamento dell’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, suonerà i brani più evocativi composti per il suo strumento. Il direttore Giuliano Amadei guiderà i musicisti verso un’armonia data dai temi e dall’ambientazione – quasi surreale – che ospita la rassegna.

“L’Organo si racconta” è un’opportunità per conoscere meglio uno strumento affascinante e, a modo suo, misterioso che da sempre costituisce il simbolo dei componimenti sacri. Il misticismo incontra il pentagramma e, dalla loro unione, si origina una vera e propria magia.

La manifestazione, ancora una volta, propone un momento in cui potersi rifugiare dal trambusto della quotidianità e permette di calarsi in un contesto in cui lasciar spaziare la mente. Gli spettatori troveranno una situazione di pace e serenità generata dalla combinazione di musica e spirito.

Informazioni: ingresso a offerta libera. Email: cappellamusicalesanfranscescogmail.com. Facebook: CappellaMusicaleSFranscescoRavenna.