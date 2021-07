Ausl Romagna: in una settimana 80 casi covid su 17.745 tamponi eseguiti. Tasso di positività del 0,5%. Zero decessi

Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, Ausl Romagna ha diffuso (In allegato Dettaglio Comuni 28 giugno – 4 luglio) alcuni dati relativi alla settimana dal 28 giugno al 4 luglio (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo).

Nella settimana di riferimento, si sono verificate 80 positività su un totale di 17.745 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 0,5 per cento, mostrando, anche in questa settimana, una progressiva stabilizzazione dei dati relativa ai nuovi casi positivi, nel territorio romagnolo.

Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 5 luglio, si registra la quota di 7 ricoveri (nessuno in terapia intensiva), con una diminuzione di 5 ricoverati rispetto alla settimana precedente, mantenendo l’azienda all’interno del livello verde del Piano ospedaliero Covid. Il tasso di occupazione complessivo è in calo (-42%) da più di due mesi. Non si sono registrati decessi nell’ultima settimana. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali con la prima dose (646.763 al 5 luglio a cui vanno aggiunte 53.865 dosi somministrate dai MMG) .

“Un’altra settimana positiva – commenta Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna – dal punto di vista del numero dei contagi, che sul versante dell’occupazione dei posti letti. Tutto questo ci conforta sicuramente, ma dobbiamo mantenere precauzione e attenzione. Ora più che mai la priorità è immunizzare il maggior numero di persone. In particolare, in questo momento è fondamentale il coinvolgimento della popolazione di età compresa tra i 60 e i 69 anni che, anche in Romagna, come nel resto del paese , mostra percentuali di adesione più basse, e dei più giovani, anche in vista della riapertura a settembre della scuola. E proprio per favorire la massima partecipazione, stiamo organizzando anche ulteriori iniziative di vaccinazione ad hoc, in orari e luoghi dedicati”.

“Oggi è il momento di “Prevenire” e pensare al domani, con la vaccinazione, per evitare per quanto possibile scenari evolutivi in autunno. Rinnovo quindi l’invito a tutti coloro che ancora non si sono prenotati di farlo, e farlo in fretta. I vaccini sono la migliore arma che abbiamo, anche contro la minaccia delle varianti” conclude Altini.

Il Report settimanale COVID 28GIU-4 LUG