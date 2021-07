Crossroads: al Parco Piancastelli di Fusignano va in scena il concerto “Aqustico” del duo Aquino-Ioanna

Nuovo appuntamento a Fusignano con la rassegna jazz Crossroads. Giovedì 8 luglio alle 21 al Parco Piancastelli (ingresso da corso Emaldi) ci sarà il concerto “Aqustico” del duo composto da Luca Aquino (tromba, flicorno) e Carmine Ioanna (fisarmonica).

“Aqustico” è melodia mediterranea, spunti balcanici, progressive e jazz in varie declinazioni. Le composizioni originali di questo progetto hanno già trovato la via del disco (nel 2013, grazie all’etichetta Tuk di Paolo Fresu). Passando dallo studio al concerto, Aquino e Ioanna rinunciano all’accompagnamento di altri strumenti (il disco era in quintetto) per offrirsi nella icastica formula del duo, che esalta la dimensione romantica e sognante delle loro pagine musicali, nonché il dialogo tra gli strumenti.

Il quarto e ultimo appuntamento fusignanese con Crossroads sarà venerdì 23 luglio con il concerto del Julian Lage Trio.

I concerti iniziano alle 21; gli orari possono subire variazioni in caso di cambiamenti delle disposizioni normative legate alla pandemia. L’ingresso costa 15 euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0544 405666 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), email info@jazznetwork.it. Biglietteria serale dalle 19.30 (telefono 338 2273423). In caso di pioggia i concerti si terranno all’Auditorium “Corelli”.

I concerti sono organizzati da Jazz Network, in collaborazione con il Comune di Fusignano e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.