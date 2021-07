Lo sportello Comunico del Comune di Lugo ora è anche su Whatsapp

Relazionarsi con il Comune di Lugo diventa sempre più facile, grazie ai nuovi servizi offerti dallo Sportello Comunico (Anagrafe, Urp, Stato Civile, Elettorale).

Nell’ottica di ridurre i tempi di attesa e di un continuo miglioramento dei servizi offerti al cittadino, da oggi mercoledì 7 luglio lo Sportello Comunico del Comune di Lugo è contattabile attraverso il numero unico 0545 38441. Per richiedere informazioni sui servizi comunali, fare segnalazioni, rinnovare la carta di identità, prenotare un appuntamento, ma anche per le pubblicazioni di matrimonio o per le richieste di certificati, i cittadini possono infatti mettersi in contatto con lo Sportello Comunico componendo il nuovo numero unico: il risponditore automatico metterà il cittadino in condizione di collegarsi al servizio richiesto semplicemente digitando un numero nella tastiera del proprio telefono.

Inoltre, nell’ottica di garantire una comunicazione sempre più efficace e immediata, lo Sportello Comunico del Comune di Lugo è ora raggiungibile anche su WhatsApp. Per utilizzare questo nuovo canale di comunicazione è sufficiente aggiungere nella propria rubrica il numero unico 0545 38441. Tramite WhatsApp si potranno richiedere informazioni sulle attività e sui servizi comunali. Non sarà invece possibile prenotare gli appuntamenti o inviare segnalazioni, per i quali restano attive le consuete modalità.

“Le nuove modalità di contatto dello Sportello Comunico vanno a semplificare ulteriormente l’accesso a servizi e informazioni da parte della cittadinanza – spiega l’assessore a Comunicazione e Urp, Luigi Pezzi -. La digitalizzazione dei processi e la semplificazione delle modalità di fruizione dei servizi sono punti fondamentali del nostro programma di mandato e queste novità seguono esattamente questi obiettivi. Ringrazio tutti gli uffici che hanno lavorato per poter arrivare fino a qui, nonché le sportelliste e gli sportellisti del servizio Comunico che lavorano ogni giorno per garantire una risposta efficiente e di qualità ai cittadini”.

Il numero unico e il servizio su WhatsApp sono in funzione negli orari di apertura al pubblico: in periodo estivo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; in periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13, martedì anche dalle 14.30 alle 17, sabato dalle 9 alle 12.30.