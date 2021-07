Massa Lombarda. Letture all’aria aperta al centro culturale Venturini nei giovedì di luglio per bimbi dai 3 ai 9 anni

Tornano anche quest’anno le “Letture in giardino” del Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda. In programma quattro incontri in altrettanti giovedì di luglio per bimbe e bimbi dai 3 ai 9 anni.

Nei giovedì 8; 15, 22 e 29 luglio le bibliotecarie accoglieranno, dalle 17, i bambini e i loro genitori per una lettura all’aria aperta, nel giardino della biblioteca. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati. Si consiglia di portare con sé un telo sul quale accomodarsi nel parco.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della lettura, elemento che riteniamo davvero importante per la crescita delle nuove generazioni – spiega l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -. Con l’arrivo dell’estate questo impegno non va in vacanza, cambiamo semplicemente cornice, lasciando le stanze colorate del nostro centro culturale per vivere il verde dell’ampio giardino che lo circonda. Un ringraziamento speciale va alle nostre bibliotecarie così appassionate e creative, capaci di far vivere sempre nuove ed emozionanti avventure ai nostri giovani lettori”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it o telefonare al numero 0545 985812.