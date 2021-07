Si è conclusa ieri sera, martedì 6 luglio, in piazza Nenni davanti al teatro Masini, la quarantesima edizione del Pavone d’Oro, la storica manifestazione canora faentina dedicata a bambini e ragazzi, finale che si sarebbe dovuta tenere a febbraio 2020 poi sospesa a causa delle primissime restrizioni dovute alla pandemia.

Dopo vari tentativi di portare a compimento la finale, sempre annullati dai vari decreti che emanava il governo per contenere la diffusione del coronavirus, si è finalmente giunti alla conclusione nella serata di ieri, in concomitanza anche con la semifinale degli europei di calcio Italia – Spagna.

di 15 Galleria fotografica Pavone d'Oro 2020









Un anno e mezzo di stop non ha fermato la voglia di fare musica e stare assieme, che ha sempre caratterizzato la manifestazione canora e i suoi organizzatori. Il 40° Pavone d’Oro è stato vinto da Penelope Cortesi, 18 anni di Bagnacavallo con il brano “Hunger“.

Nelle altre categorie si sono affermati: Francesco Peroni per la categoria A con il brano “Vecchio frac”; Sara Calamelli per la categoria B1 con il brano “All eyes on me”; Angie Paganelli per la categoria B2 con il brano “It’s a man’s world” mentre nella categoria C si è imposta Andrea Veronica Orsini con il brano “When I was your man”.

Fra i premiati anche l’ex sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, per il grande supporto dato dalla sua amministrazione al concorso nei suoi dieci anni di mandato.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: per il presidente Don Marco Ferrini si tratta di “una grande gioia avere portato a compimento questa finale, per noi e soprattutto per i ragazzi che hanno partecipato. Siamo felici di poter tornare a vivere ancora tutti assieme questi momenti di musica, con i ragazzi e con tutte le persone che ci seguono sempre”.

Per il presidente di giuria Pape Gurioli, anche questa edizione del Pavone d’Oro “ha messo in risalto la grande qualità dei concorrenti ma anche della band che ha eseguito dal vivo ogni singolo brano. Arrangiamenti di ottima finitura che dano ancor più spessore al concorso e aiutano i concorrenti ad esprimersi al meglio. Sono rimasto fortemente sorpreso in particolare modo dai concorrenti della categoria C, densa di grande qualità. Personalmente è il quarto anno che sono presidente di giuria, e riscontro anno dopo anno una continua crescita. Da lodare tutti gli organizzatori e i musicisti che in questo ultimo anno di emergenze e restrizioni sono riusciti a portare a compimento questa edizione”.

“Sono una persona molto ansiosa – dichiara la vincitrice del concorso, Penelope Cortesi – e aspettare più di un anno per concludere questa finale per me è stato quasi un incubo, però ne è valsa la pena. È stata la mia prima esperienza al Pavone d’Oro e l’organizzazione è veramente incredibile. Nella vita ho appena terminato il quarto anno di liceo classico, e nel mio futuro vedo una vita artistica. Ho due grandi passioni, la musica e il teatro, al momento non so quale sarà dei due la predominante, sto lavorando da anni con intensità su entrambi i fronti poi si vedrà”.