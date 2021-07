Raffaella Angelini (Ausl Romagna): c’è arma anti-Covid, usiamola. Arriva variante Delta, bisogna vaccinarsi adesso non aspettare

Raffaella Angelini Dirigente dell’Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna è da 16 mesi nell’occhio del ciclone della pandemia. Sulle sue spalle pesa l’organizzazione della lotta al Covid sia sul fronte della prevenzione, della rilevazione e del tracciamento sia sul fronte della vaccinazione. Ha visto passare davanti agli occhi la prima, la seconda e la terza ondata del virus. Ha visto la curva salire, poi stabilizzarsi, poi scendere per tornare a salire, stabilizzarsi e scendere. Quasi come fossimo sull’ottovolante. Per tutto il lavoro e l’impegno che ci ha messo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha nominata Cavaliere della Repubblica mentre Federcoop Romagna l’ha premiata come Cooperatrice dell’anno. Lei dice che vorrebbe “tornare nell’anonimato a fare il mio lavoro senza tanta visibilità”. Perché significherebbe che la crisi sanitaria è definitivamente chiusa. Invece Angelini è preoccupata. Della variante Delta, che presto sarà predominante anche da noi. Dei tanti non vaccinati e soprattutto degli over 60 che ancora stanno titubando. Teme l’autunno. Le persone fragili devono vaccinarsi adesso, subito, non devono aspettare, ripete. Perciò mette in guardia: “se siamo stanchi di restrizioni e vogliamo essere più liberi, allora vacciniamoci tutti. Non si può rifiutare le restrizioni e allo stesso tempo rifiutare il vaccino.”

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, prima di tutto mi permetta di congratularmi con lei per il Cavalierato, di cui è stata insignita dal Presidente della Repubblica.

“È stata davvero una cosa inaspettata, questa non l’avevo proprio messa in conto. Mi ha fatto molto piacere.”

Poi ho visto che ha ricevuto anche il premio Cooperatrice dell’anno.

“(ride, ndr) Il prossimo riconoscimento è tornare nell’anonimato, a fare il mio lavoro di sempre senza tanta visibilità. È la cosa a cui aspiro di più.”

Per quello credo che dovrà aspettare ancora un po’.

“Ho paura di sì.”

Facciamo il punto della situazione che si è venuta a creare. Io vedo in giro troppa euforia. Sembra un film già visto. Lei che ne pensa?

“Adesso noi abbiamo un numero di casi molto basso. Proprio come l’estate scorsa. Ma ci siamo arrivati in maniera diversa. Anno scorso ci arrivammo dopo mesi di lockdown duro. Quest’anno ci siamo arrivati dopo mesi di diffusione della pandemia incomparabilmente più alta e senza un lockdown duro. Cosa ha fatto la differenza? La campagna vaccinale. Ed è la prova provata che questa è la strada per uscire da questa crisi sanitaria. È l’unica. Non ce n’è un’altra.”

Ma il problema è proprio qui: c’è una fascia di popolazione che non vuole vaccinarsi. Dal personale medico e sanitario che ancora – malgrado tutti i richiami – non ha aderito alla campagna vaccinale, agli over 60 che non hanno risposto alle chiamate, fino ai più giovani, che pensano di non averne bisogno…

“Finora abbiamo dovuto mettere in fila tutte le varie categorie e fasce d’età da vaccinare. Adesso dobbiamo andare a cercare quelli che ne avevano diritto, ma non si sono ancora vaccinati. E in particolare quelli fragili, gli over 60. Rispetto al personale sanitario, debbo dire che la quota di dipendenti Ausl ancora non vaccinati è minima. Se consideriamo quelli che non possono vaccinarsi per ragioni mediche, le donne in stato di gravidanza, quelli che si sono ammalati, i non vaccinati senza motivazione valida sono 500 su 17.000: il 3% circa. Una minima parte di questi sono medici. Non è un quadro preoccupante. Naturalmente verso chi non si vaccina sono previste conseguenze serie, in base al DL 44. Io sono più preoccupata per le persone fragili che non vogliono vaccinarsi, quelli con più di 60 anni.”

OVER 60: ANCORA IL 19% SENZA VACCINO

Di che quota stiamo parlando?

“Circa l’81% delle persone over 60 sono già state vaccinate o devono fare la seconda dose. Resta fuori quel 19% che mi preoccupa. Vorrei che la quota fosse inferiore, perché dopo l’estate tornerà l’autunno, cioè le solite malattie respiratorie, e a quel punto se uno è vaccinato è protetto, se non è vaccinato con questo virus in circolazione rischia. Ma per essere pronti in autunno gli over 60 devono farsi vaccinare adesso, non devono aspettare. Perché le due dosi siano efficaci servono sempre da 40 giorni a qualche mese, a meno che non facciano il Johnson & Johnson. Mi preoccupa chi dice, adesso il virus non circola, vado in vacanza, ci penserò dopo. Non è una scelta razionale. Bisogna essere consapevoli che questa storia non è finita qui.”

Si è discusso tanto se rendere il vaccino obbligatorio o meno. Credo in nessun paese sia stata fatta questa scelta. Alla luce di questi fatti, pensa che sarebbe il caso di riconsiderare tale decisione?

“Penso sia giusto aver reso il vaccino obbligatorio per i medici e il personale sanitario. L’obbligatorietà, in questo caso, prima che un obbligo giuridico è un obbligo morale. Perché non posso immaginare un medico che non si vaccina correndo dei gravi rischi lui e facendoli correre alla sua famiglia e ai suoi pazienti. Pensare a un obbligo per tutta la popolazione per me invece è poco realistico e poco credibile.”

12 – 19 ANNI: SOLO IL 27-28% SI STA VACCINANDO

E per le scuole a settembre come facciamo? Anche qui molti insegnanti non vogliono vaccinarsi, molti ragazzi over 12 pure. Quindi si sta già dicendo che servirà la mascherina e che se ci saranno focolai si tornerà alla DaD…

“Ascolti, le strade non sono molte. La strada maestra è la vaccinazione più ampia possibile. Ma se uno non vuole vaccinarsi, resta solo la protezione rigida e poi il distanziamento. Nel caso della scuola, la DaD. Io spero che molto dipenda dall’estate, un periodo in cui di solito si preferisce divertirsi o pensare ad altro. Ma io penso sia il momento di vaccinarsi anche per i ragazzi. Nella fascia fra i 12 e i 19 anni finora il 27-28% ha aderito alla campagna vaccinale. Non è una quota bassa, ma è ancora insufficiente. Conto che ci sia presto una risposta maggiore. Spero che le famiglie si rendano conto che se non vogliono la DaD devono vaccinare i figli. Come spero che i ragazzi capiscano che se non vogliono più restrizioni alla loro libertà e socialità e se vogliono avere la certezza di andare a scuola in frequenza, allora debbono vaccinarsi.”

Molti ragazzi pensano che tanto se la caveranno, perché il virus per loro è poco pericoloso.

“È vero, ma solo in parte. Perché ci sono stati in realtà anche dei casi gravi fra i giovani o i giovanissimi. Ma ripeto, se si vaccinano possono essere molto più liberi. È prima di tutto nel loro interesse.”

Quando verrà spostato l’hub vaccinale dal Pala De André all’Esp?

“Dal 1° agosto.”

La potenza di fuoco della macchina vaccinale cambierà?

“Non cambierà, ma sarà suddivisa in due punti. Quello dell’Esp e quello del CMP, dove utilizzeremo tutti gli spazi del Punto Prelievi, che normalmente lavora solo al mattino, facendo orario prolungato, con apertura anche la domenica. Perché uno spazio analogo al Pala De André non lo abbiamo trovato.”

Mediamente, al massimo dell’operatività quanti vaccini avete somministrato in un giorno al Pala De André?

“Circa 2.700.”

Quanti pensate di farne dal 1° agosto?

“Noi contiamo di fare lo stesso numero di vaccini, anche se immagino che la domanda ora sia inferiore. Giugno è stato il mese in cui abbiamo avuto più disponibilità di vaccini e più domande di vaccinazione. In tutta la prima fase il Pala De André per noi è stato importante, perché ci ha assicurato una logistica ideale. Se non avessimo avuto quella struttura sarebbe stato più difficile.”

VARIANTE DELTA: SARÀ PREVALENTE, FA PAURA SE NON SI È VACCINATI

Quanto dobbiamo avere paura della variante Delta?

“Dobbiamo avere paura se non siamo vaccinati. Da un punto di vista clinico non è diversa dalle altre varianti del virus, cioè non fa ammalare in modo più grave. La variante Delta è molto più contagiosa, si diffonde più rapidamente. Quindi in un contesto in cui le persone sono per lo più vaccinate la sua incidenza è minore. Se trova molte persone non vaccinate si diffonde rapidamente e può fare dei danni. Ritorno sempre a quegli over 60 che titubano a vaccinarsi. Pensando alla variante Delta, dovrebbero vaccinarsi al più presto. Anche con AstraZeneca, perché quei rarissimi casi di effetti collaterali che si sono registrati non hanno mai riguardato persone sopra i 60 anni. Il vaccino è assolutamente sicuro per chi ha più di 60 anni. Mentre se questi si prendono il virus e si ammalano possono esserci delle conseguenze serie. Quindi il rapporto rischi/benefici è assolutamente a favore della vaccinazione.”

In Emilia-Romagna la variante Delta è passata in poche settimane dall’11% al 20%. Lo ha riferito l’Assessore Donini, aggiungendo che presto sarà predominante.

“Succederà esattamente quello che è accaduto con la variante Inglese. Abbiamo cominciato a trovarla alla fine del 2020 e in capo a due mesi era quella predominante. Perché il virus muta casualmente e fra tutte le mutazioni quella più forte finisce per prevalere sulle altre.”

In Romagna siamo sulle percentuali dell’intera regione?

“Più si restringe il campione più è difficile stabilire un parametro. Diciamo che in Emilia-Romagna la diffusione della variante Delta è partita dal confine con la Lombardia è poi si è estesa. Noi siamo più lontani, ma sta arrivando, è solo una questione di tempo.”

In base all’esperienza e agli ultimi studi, lei ha capito per quanto tempo il vaccino è efficace?

“Ancora non lo sappiamo con esattezza. Si sposa il limite progressivamente man mano che passa il tempo. Io mi sono vaccinata fra la fine di dicembre e gennaio. Inizialmente si era parlato di una copertura di 6 mesi. Adesso si parla di 9 mesi. Alla scadenza dei 9 mesi non siamo ancora arrivati.”

Quindi prudenza e ancora prudenza, malgrado il vaccino.

“Assolutamente sì. Bisogna vaccinarsi e poi continuare a seguire regole di comportamento corrette e di buon senso. Igienizzarsi. Il giusto distanziamento. La mascherina nei luoghi al chiuso e affollati.”

Il “liberi tutti” che si sta diffondendo non va bene?

“Non dovrebbe essere così. Questa vicenda del Covid non è finita. Mi rendo conto che la gente è stanca di restrizioni ed è difficile accettare questa cosa. Però bisogna essere consapevoli che le restrizioni – quando ci sono – sono motivate dalla necessità di preservare la salute di tutti, un bene comune a cui tutti devono tendere. Se siamo stanchi di restrizioni e vogliamo essere più liberi, allora c’è una soluzione: vacciniamoci tutti. Non si può rifiutare le restrizioni e allo stesso tempo rifiutare il vaccino. Bisogna essere razionali. Stiamo combattendo una battaglia che non è vinta. Siamo sulla buona strada. Abbiamo l’arma giusta, il vaccino. Usiamola. Sapendo che quell’arma ci fa vincere solo se viene usata da gran parte della popolazione.”