“Roger” con Emilio Solfrizzi inaugura la stagione teatrale all’Arena dei Pini di Milano Marittima

Sarà Emilio Solfrizzi ad inaugurare, venerdì 9 luglio alle ore 21.15, la Stagione Teatrale all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il celebre attore porterà sul palcoscenico lo spettacolo Roger, scritto e diretto da Umberto Marino.

L’azione si svolge interamente su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger.

Note di regia

Chi si trovasse a dare un’occhiata al testo letterario e poi al monologo teatrale che ne ho tratto, troverebbe una grande differenza con lo spettacolo che vedrà: tutto l’apparato realistico, compresi oggetti di scena ed effetti sonori, sulla scena non c’è.

Man mano che insieme a Emilio Solfrizzi mettevamo in scena il testo ci siamo resi conto che potevamo elevare la posta della nostra scommessa puntando a una rappresentazione completamente affidata alla centralità della parola e dell’attore. Mi sono ricordato del “cuntastorie”, una arcaica forma di attore totale siciliano di cui racconta Pitré, un attore di strada provvisto di tre panche per il pubblico e di due spade, unici supporti per raccontare e rappresentare al suo pubblico l’intero ciclo della tavola rotonda. Così, forte dell’interprete che avevo, ho cominciato a togliere e a semplificare, fino a che in scena sono rimaste solo le poche righe bianche che disegnano un campo da tennis e due sedie, quelle sulle quali, nei cambi campo, i tennisti si riposano.

Appena siamo stati in grado, da molto presto, abbiamo cominciato a ospitare degli spettatori. Prima due, poi quattro, dodici, trenta, per mettere a punto e verificare gli effetti comici e quelli drammatici. Gli spettatori ci hanno detto che avevano visto il campo, l’arbitro, la palla, la racchetta, i colpi e, fidandoci di loro, affrontiamo una verifica più vasta e impegnativa, sperando che la metafora, prima nascosta e poi svelata, che il testo contiene trovi in questo modo la strada per arrivare al cervello e al cuore del pubblico che vorrà condividere con noi questa esperienza. (Umberto Marino)

Biglietti: 22 euro (posto unico)

Prevendite: da giovedì 8 luglio dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale Walter Chiari.

Prenotazioni telefoniche (0544 975166): nelle mattine di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket.

Posti numerati e distanziati.

Info: 0544 975166 – www.accademiaperduta.it