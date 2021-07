Bagnacavallo. “Incontro con gli alberi” venerdì 9 al parco delle Cappuccine

Proseguono gli appuntamenti del progetto Parchi? par tot… La favola continua, promosso dall’associazione HumuSapiens con l’obiettivo di far conoscere meglio i parchi di Bagnacavallo attraverso un programma di eventi durante tutta la stagione estiva.

Il prossimo evento, che si svolgerà venerdì 9 luglio alle 19, ha per titolo Incontro con gli alberi. Al Parco delle Cappuccine di via Berti, guidati da Terry di HumuSapiens, i partecipanti saranno coinvolti in un incontro di osservazione e condivisione, scegliendo tra i tanti un “albero maestro” da tornare a trovare o saper cercare altrove.

Si proseguirà poi nel fine settimana 17 e 18 luglio presso il campo di HumuSapiens in via Granaroli con Paesaggio sonoro. In occasione della Giornata mondiale dell’ascolto, l’artista Luigi Berardi creerà un’installazione unica e speciale per far sentire il suono della Terra.

Il progetto è realizzato con il contributo del Comune. Gli eventi si svolgeranno rispettando le normative anti-Covid.

Per informazioni e adesioni: 334 3312289 Facebook: HumuSapiens