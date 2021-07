Benvenuti a Bagnacavallo. Giovedì 8 luglio pedalata fra natura e storia lungo il Canale Naviglio Zanelli

Sono in programma nei prossimi giorni i primi eventi legati a Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive, il nuovo progetto di promozione territoriale e turistica promosso dal Comune con i principali operatori del settore turistico bagnacavallese.

Giovedì 8 luglio alle 21 presso la Cà di Pré, a Villa Prati, sarà presentato il percorso Dall’acqua al vino lungo il Canale Naviglio. L’esperienza consente di compiere, in autonomia, una pedalata fra le bellezze della natura, della storia, dei luoghi caratteristici e dei prodotti della terra percorrendo la ciclopedonale lungo il Canale Naviglio Zanelli, fino ad essere accolti a Villa Prati dove scoprire il vino bianco autoctono Villa Cornete e il laboratorio di ceramica di Anna Tazzari.

La Cà di Pré è in via Sinistra Canale Inferiore 101. La presentazione sarà preceduta, alle 19.15, da una cena. Per informazioni 347 7104677.

Sabato 17 e sabato 24 luglio sarà invece possibile partecipare alla visita Dietro le quinte, su il sipario, per conoscere storia e segreti del Teatro Goldoni. Si potranno ammirare gli affreschi e il sipario storico di questo gioiello dell’Ottocento, entrare nei palchi fino a raggiungere il loggione e andare dietro le quinte per lasciarsi affascinare dalle macchine e dalle antiche tecniche di scena che animavano gli spettacoli.

Le visite, che saranno realizzate al raggiungimento di 8-10 persone, sono previste alle 10.30 e alle 17 di sabato 17 e sabato 24 luglio e hanno una durata di un’ora e mezzo.

Per info, costi e prenotazioni: 339 5472038 (Raffaella).

Informazioni generali: benvenutiabagnacavallo@gmail.com www.comune.bagnacavallo.ra.it