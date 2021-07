Libri sotto il faro parte con “La scia luminosa” di Rossano Novelli e Pierino Petrucci

Libri sotto il faro è il titolo della rassegna che, per tre giovedì di luglio (8, 15, 22), porterà storie e autori al Bar Timone di Marina di Ravenna – a due passi dal faro, di fronte al bacino pescherecci – per tornare a parlare di libri in compagnia, all’aria aperta e finalmente dal vivo. Tutti gli incontri avranno inizio alle 21 e saranno a ingresso libero. Chi vorrà, potrà cenare al Bar Timone (via Molo Dalmazia 63) con piadina e pesce azzurro (in questo caso è bene prenotare: 0544 530585).

La caratteristica di Libri sotto al faro è quella di raccontare gli autori e le storie nei luoghi in cui queste accadono. Tutti i titoli che verranno presentati (narrativa, saggi e reportage narrativi) hanno, infatti, uno stretto legame con Marina di Ravenna, Porto Corsini, Ravenna e le sue spiagge.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 luglio alle 21, con La scia luminosa di Rossano Novelli e Pierino Petrucci. La scia luminosa appartiene a quel genere che si potrebbe definire, con un termine mutuato dalla televisione, docu-fiction. Nel libro, verità e fiction si mescolano per raccontarci la storia di due giovani realmente vissuti nella Ravenna dei primi decenni del Novecento. Le vite di Carolina e Masaniello, entrambi pieni di sogni e innamoratissimi l’una dell’altro, si intrecciano con gli accadimenti storici di quel periodo – la Prima Guerra Mondiale, l’avvento del fascismo – e ne rimangono irrimediabilmente travolte. Un libro che parla d’amore, di libertà, di sacrificio.

Il secondo appuntamento, giovedì 15 luglio, sempre alle 21, vedrà protagonista il romanzo Mare bianco di Stefano Mazzesi, un noir ambientato tra Ravenna, i suoi lidi e la Bassona. Protagonista della storia è Michele Rio, speaker di una radio locale, un uomo comune che, nel solco della migliore tradizione della narrativa di genere, si trova coinvolto in un omicidio dietro il quale potrebbe celarsi un’organizzazione mafiosa dedita alla tratta di esseri umani.

Dialoga con l’autore il giornalista Nevio Galeati.

Terzo e ultimo incontro giovedì 22 luglio, alle 21. Protagonista di questo appuntamento sarà Bassona Beach. La riviera tribale degli anni Ottanta, un reportage narrativo firmato da Mauro Baldrati. L’autore racconta la Bassona di quarant’anni fa, popolata di tribù e personaggi (reali) che sembrano usciti dalle pagine di Jack Kerouac. Alla Bassona vivevano, per due o tre mesi all’anno, comunità con regole e rituali propri, in una sorta di comune hippie a pochi chilometri dalle spiagge attrezzate di quella Romagna che è stata definita, in passato, “divertimentificio d’Europa”.

Il libro è arricchito da una prefazione di Pierfrancesco Pacoda, da una postfazione di Nevio Galeati che racconta la storia più recente della Bassona (l’incendio, la chiusura, le polemiche sul naturismo) e da un articolo apparso, nei primi anni Ottanta, sulla rivista di culto Frigidaire, con cui Baldrati collaborò come fotografo freelance.

La rassegna è organizzata dall’Associazione culturale Clown Bianco in collaborazione con il Bar Timone.

Per informazioni: info@clownbianco.com