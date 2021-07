“Lumi al Podere”: al Pantaleone di Bagnacavallo due venerdì per famiglie fra arte e natura

Venerdì 9 e venerdì 16 luglio il Podere Pantaleone di Bagnacavallo ospiterà Lumi al Podere – Appunti d’arte all’imbrunire, due serate pensate per bambine e bambini e le loro famiglie durante le quali arte e natura si incontreranno nei sentieri dell’oasi.

Il primo appuntamento, in programma venerdì 9 luglio alle 20, ha per titolo Come architetti del bosco. I partecipanti saranno guidati a realizzare un’opera di land art collettiva all’interno dell’oasi.

Venerdì 16 luglio, invece, sempre alle 20 si terrà Tracce d’ombra e luce, esplorazione e laboratorio tra colore, tracce e schizzi al chiaro di luna.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Doremi e Cercare la Luna come anteprima del festival Verde Brillante, con la collaborazione del Podere Pantaleone e del Comune.

Si consigliano un abbigliamento comodo, scarpe chiuse e una borraccia personale. Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

339 4359583 (Margherita)