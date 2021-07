Concerti d’Estate a Faenza. Venerdì 9 luglio, una serata all’insegna del “bel canto”

Trascorsi otto mesi di inattività, l’Associazione Musicale “Gabriele Fattorini”, in collaborazione col Comune di Faenza e il Museo Civico di Scienze Naturali “D. Malmerendi, organizza una coppia di concerti dal titolo Concerti d’Estate che si svolgeranno all’aperto nell’area frontale all’ingresso del Museo.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 9 luglio (ore 21,15) col soprano Felicia Bongiovanni e il pianista Lorenzo Lucchi. Il Duo presenterà una selezione tra le più famose arie d’opera e melodie celebri, tra cui: “Una voce poco fa” (da Il Barbiere di Siviglia di Rossini), “Convien partir” (da La figlia del reggimento di Donizetti), “Casta diva” (da Norma di Bellini), “Vissi d’arte” (da Tosca di Puccini), “Marechiare” di Francesco Paolo Tosti, “Non tiscordar di me” di Ernesto De curtis, “Tu che m’hai preso il cor” (dall’operetta Il Paese dei Campanelli di Franz Lehàr). Una serata all’insegna del “bel canto” come buon auspicio per tutti noi e per l’inizio dell’attività dell’Associazione “G. Fattorini”.

Alcuni cenni inerenti i due musicisti. Felicia Bongiovanni, “enfant prodige”, debutta con lo Zecchino d’Oro al Teatro “Don Orione” di Palermo e nel coro dei bambini nella Bohème di Puccini al Teatro Ponchielli di Cremona. Al Conservatorio “G.B. Martini“ di Bologna si diploma sotto la guida del M° Leone Magiera, ricevendo il Premio Zucchelli come migliore allieva. Intraprende una importante carriera artistica e si esibisce nei più importanti teatri italiani, all’estero e nelle reti nazionali di Rai 1, Rai 2, Rai International e Rai World con star internazionali dello spettacolo. Ha ricevuto numerosi premi, riconoscimenti e inciso in CD Cavalleria Rusticana e La Pinotta di Pietro Mascagni, La Vanna di Lamberto Pavanelli per Opera Discovery, ricevendo bellissime critiche di musicologi del settore. È direttrice artistica del progetto “Impresa e Cultura” e dello Yunus Social Business Centre dell’Università di Urbino.

Lorenzo Lucchi, inizia a 8 anni lo studio della musica e lo prosegue all’Istituto Musicale “A. Corelli” di Cesena per poi conseguire il Diploma di pianoforte al Conservatorio “Martini” di Bologna, dove ha studiato anche Composizione. Si è Laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Bologna. Ha collaborato con strumentisti e cantanti di fama internazionale in concerti, durante l’allestimento di opere e come pianista accompagnatore in numerosi corsi internazionali di perfezionamento. Come maestro sostituto ha partecipato alla messa in scena di diverse opere: il Matrimonio Segreto di Cimarosa, Dido and Aeneas di H. Purcell, Le Nozze di Figaro di Mozart, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Orfeo ed Euridice di Gluck, La Serva Padrona di Pergolesi.

Il concerto successivo si svolgerà venerdì 16 luglio (stesso luogo, ore 21,15). Il Duo pianistico a 4 mani Annalisa Mannarini e Martina Drudi eseguirà musiche di Debussy, Satie e Ravel.

I concerti si sono potuti organizzare grazie al contributo di: La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, Agenzia Viaggi Palumbo, Ottica Scipi.

Ingresso: offerta libera. Si consiglia la prenotazione.

Info e prenotazione: 0546 614676 – 388 104 7968.

Le serate si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid.

In caso di maltempo i concerti saranno riprogrammati in data da definire.