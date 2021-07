Flash mob a Bologna contro la risoluzione della Lega approvata da Pd e Lista Bonaccini, per accelerare iter autonomia differenziata

Sabato 10 luglio alle ore 11.00 in Piazza Verdi a Bologna si terrà un Flash mob contro la risoluzione della Lega approvata da Pd e Lista Bonaccini, per accelerare l’iter dell’autonomia differenziata. L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ER e dal Comitato ER contro ogni Autonomia Differenziata.

“Il 23 giugno scorso la Commissione bilancio e affari istituzionali dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato – col voto favorevole di PD, Lista Bonaccini e Lega, e contrario di Emilia Romagna Coraggiosa ed Europa Verde – una mozione della Lega che chiede la ripresa delle trattative col Governo nazionale per la c.d. Autonomia differenziata. Si tratta di una richiesta di maggiore autonomia regionale ispirata da egoismo e miopia, che danneggerà anche la nostra Regione, perché – secondo noi – i contenuti e il metodo della richiesta stessa favoriranno l’aumento delle diseguaglianze tra i cittadini delle diverse regioni e causeranno – assieme alle richieste di Veneto, Lombardia e altre Regioni – una gravissima crisi dell’unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.). L’approvazione della mozione è stata la risposta dell’Assemblea legislativa ad un Appello che nel dicembre 2020 il CdC, la CGIL e l’Arci nazionali, l’Associazione Nostra, la Fondazione Einaudi, avevano rivolto alla massime istituzioni nazionali (e consegnato alla stessa Assemblea regionale), teso a chiedere il totale ripensamento del progetto di maggiore autonomia regionale così da renderlo – se possibile – compatibile e conforme coi principi costituzionali (artt. 2, 3, 5, 117, 118, 119). Al contrario il voto della Commissione sollecita la ripresa del percorso per la maggiore Autonomia regionale con i caratteri di palese incostituzionalità già da noi criticati. Chiediamo quindi di fermare qualsiasi trattativa col Governo, riavviare la discussione e affidare al Parlamento il ruolo più importante. Invitiamo cittadine/i, associazioni, sindacati, partiti a sottoscrivere la seguente PETIZIONE POPOLARE per il RITIRO DELLA RICHIESTA DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLA NOSTRA REGIONE link: https://forms.gle/uD7j4GQCvRjUJ1T2A che presenteremo tra breve all’assemblea legislativa ER.”

Questo il documento sottoscritto da CDC Emilia Romagna e Comitato Emilia Romagna contro ogni autonomia differenziata, Anpi Rimini, Libertà e Giustizia circoli di Bologna, Ravenna, Rimini, Il manifesto contro l’Odio e l’Ignoranza, Vite in Transito Rimini.