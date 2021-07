L’ass. Il Terzo Mondo Onlus dona 27 scatole di vestiti per l’infanzia alla comunità romena di Codaesti

Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, il presidente Charles Tchameni Tchienga ha donato, a nome dell’Associazione Il Terzo Mondo Onlus, 27 scatole con vestiti per l’infanzia al Comune di Codaesti, in Romania. La consegna è avvenuta presso la sede operativa della Onlus.

A ritirare la donazione per conto dell’associazione ravennate Romania Mare, che si occuperà del trasporto fino in Romania, sono state rispettivamente la presidentessa Marinella Ciochina e la sua collaboratrice Atanasiu Olimpia.

“Ci teniamo a precisare – ha dichiarato Marinella – che la comunità del Comune di Codaesti è una delle più indigenti in Romania”.

Ormai è di tradizione per lo Sportello del Sorriso dell’associazione Il Terzo Mondo ODV – afferma Tchameni – estendere anche a livello internazionale il suo sorriso, per dare supporto alle famiglie in stato di diniego, nonché alle bambine e ai bambini. Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita. Per questi motivi non smetterò mai di ringraziare indistintamente tutti i nostri collaboratori, donatori e sostenitori. Perché non c’è futuro senza solidarietà”.