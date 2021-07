Lido di Dante. “Eco-lido” all’insegna della natura. Gazebo informativo alla Bassona della Pro Loco e dei volontari per la tutela dell’avifauna

In occasione dei felici eventi che quest’anno hanno accompagnato la nidificazione delle specie in via di estinzione in una delle Riserve Naturali più ricche di biodiversità dell’intera Regione Emilia-Romagna, la spiaggia attigua alla pineta Ramazzotti di Lido di Dante, con due nidi attivi di fratino ed uno di beccacce di mare, la Pro Loco di Lido di Dante, in collaborazione con la Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate”, organizza un gazebo informativo domenica 11 luglio. Dalle ore 9.00 alle 11.00 la Pro Loco e i volontari delle associazioni saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni e rispondere alle domande sulla Riserva, sui suoi preziosi ospiti e sulle attività della Pro Loco. Chi desidera può portarsi un binocolo.

Il gazebo sarà posizionato presso il confine tra la spiaggia libera sud di Lido di Dante (la cosiddetta “Bassona”) e la zona riservata alla nidificazione della Riserva Naturale, e sarà raggiungibile dalla spiaggia, partendo dal bagno Classe e dirigendosi verso sud, o dalla pineta, seguendo gli stradelli che conducono alla spiaggia libera.

La Pro Loco Lido di Dante in collaborazione con “Salviamo il fratino della costa ravennate” vi aspetta domenica mattina.