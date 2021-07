Lugo Music Festival. Sabato 10 luglio concerto all’alba con omaggio alla musica da cinema e al giornalista Arrigo Antonellini

Si concludono i concerti di Lugo Music Festival col concerto all’alba, che si tiene sabato 10 luglio, alle ore 6, all’interno del Pavaglione. Protagonista sarà questa volta il cinema nelle sue colonne sonore più famose: ‘C’era una volta il West’, ‘Eyes Wide Shut’, ‘Il Padrino’, ‘Nuovo Cinema Paradiso’, sono solo alcuni dei titoli trascritti e arrangiati da Matteo del Soldà per il quintetto d’archi composto da Matteo Penazzi e Daniele Negrini (violini), Olga Arzilli (viola),Tiziano Guerzoni (violoncello), Lucia Boiardi (contrabbasso), Marco Vita (tromba) e Pietro Beltrani (pianoforte).

I biglietti sono andati esauriti pochi giorni dopo l’apertura della biglietteria, a conferma dell’attesa di questo evento da parte del territorio. Il Pavaglione rimarrà comunque aperto e i locali saranno attivi per una colazione sicuramente inusuale e indimenticabile, a suon di musica.

Il concerto all’alba sarà dedicato ad Arrigo Antonellini, noto giornalista lughese, recentemente scomparso e che ha seguito il festival fin dal suo inizio nel 2017.

L’altro appuntamento del fine settimana, con cui si concluderà la quinta edizione di Lugo Music Festival, sono i concerti-trekking. A poco più di 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, Lugo Music festival rende omaggio alla colonna portante della letteratura per l’infanzia e non solo.

In un inusuale concerto-trekking alla scoperta di angoli suggestivi e sentieri nascosti si svilupperanno tre percorsi nella natura accompagnati dalla voce dell’attrice Ilaria Mustardino e dal violino di Matteo Penazzi e Elisabetta Delprato. Le parole di Rodari, la musica degli archi, la voce narrante e la natura condurranno i giovani partecipanti e le famiglie in una suggestiva esperienza che ricorderà quella dei cantastorie.

Primo turno alle ore 18 a Lugo presso il Parco del Loto per arrivare fino al Parco Golfera (ritrovo in Via Brignani, 9); secondo turno ore 8:30 di domenica 11 luglio tra le golene del Santerno (ritrovo presso il Santuario della B. Vergine di Loreto a Passogatto, in via Passogatto 17) e per finire domenica 11 luglio alle ore 18, esplorando i sentieri di Bizzuno (ritrovo al Parco dei Tigli, Bizzuno). L’ingresso è riservato ad un massimo di 25 partecipanti e si può prenotare su www.vivaticket.com o presso la tabaccheria Pimpinella e L’ Angolo della Fortuna di Lugo.

Per informazioni: info@lugomusicfestival.com, Facebook @Lugomusicfestival e Instagram @lugomusicfestival, tel. 346 3116714.