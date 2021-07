Ravenna. Note di Sapore, in piazza Costa cena africana e musica live con il duo Lisa Manara e Aldo Betto

Oggi, venerdì 9 luglio, serata dedicata all’Africa in piazza Costa con un nuovo appuntamento di Note di Sapore, la rassegna curata da Mercato Coperto e Costa Cafè. La musica live sarà affidata al duo composto da Lisa Manara alla voce e Aldo Betto alla chitarra, che proporranno il concerto L’urlo dell’Africanità, dedicato all’indimenticabile “Mama Africa” Miriam Makeba. Il progetto della cantante romagnola Lisa Manara nasce dalla passione per la musica jazz sudafricana, per ampliarsi a brani in equilibrio tra echi blues e groove più afrobeat. Lisa Manara, classe 1992, voce calda e interpretazione intima ed emozionante, unisce perfettamente l’eleganza del mondo jazz alla libertà espressiva della musica nera. Concorrente del programma The Voice nel 2013, dal 2018 è corista per Gianni Morandi, con cui ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia, tra cui l’Arena di Verona. Ha aperto inoltre concerti per Quintorigo, Tommy Emmanuel, Eric Sardinas, Diunna Greenleaf e ha preso parte a diverse rassegne musicali tra cui, MEI, Pordenone Blues Festival, Pistoia Blues, Il Salotto del Jazz, Artusi Jazz Festival, Torrione Jazz Club.

Lisa sarà accompagnata alla chitarra da Aldo Betto, musicista eclettico e curioso e membro della band afrofunk Savana Funk, che amalgama perfettamente melodia e ritmo nella voce del suo strumento. La cena si svolgerà a partire dalle 20.00, l’inizio dello spettacolo è previsto dalle 21.00. Per l’occasione il Mercato Coperto proporrà un fuori menu con proposte ispirate all’Africa: Riso Jollof, celebre ricetta dell’Africa settentrionale a base di riso, pollo, verdure e spezie come cumino, curcuma, peperoncino e zenzero, Cous Cous di verdure e Petto di pollo ai ferri con babaganoush. Sempre possibile accedere al menu della piazza, con pizze alla pala e al tegamino, taglieri, hamburger e carne alla griglia.

Per informazioni e prenotazioni: Mercato Coperto: 0544 244611 | 3428174898; Costa Cafè: 0544 212812