Un successo l’iniziativa di pulizia del centro storico dai micro rifiuti PuliAMO Ravenna

Si è svolta ieri, giovedì 8 luglio ed ha avuto un ottimo successo l’iniziativa PuliAMO Ravenna, organizzata da Enegan Spa con l’Associazione “Save the Planet onlus”, in collaborazione con il CEAS RA21 dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna.

“Un gesto concreto, una scelta in questo momento tangibile per una Ravenna sostenibile e attenta – scrive Alessandra Serafini di Enegan sui social -! Primo passo con energia a zero impatto emissioni. Uniti/e per il nostro pianeta! Grazie all’assessore Baroncini e tutti gli imprenditori, imprenditrici e cittadini/e che sono scesi/e di fronte al primo atto di volontariato aziendale. Gianni Forlini hai portato un fiume in piena, meravigliosi/e ragazzi/e pronti/e a mettersi in gioco per il loro futuro affinché sia un po’ più sostenibile di ora!”.