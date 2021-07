A Tagliata di Cervia lo spettacolo di burattini “Momo, il Dio della Burla”

Sabato 10 luglio nel Piazzale dell’Acquario di Tagliata di Cervia alle ore 21, si esibirà la compagnia parmense Teatro Medico Ipntotico con lo spettacolo Momo, il Dio della Burla.

Il Teatro Medico Ipntotico tende a rappresentare forme e parole antiche in vesti moderne, con l’obiettivo di far viaggiare gli spettatori attraverso una macchina del tempo il cui carburante è la risata. “Il protagonista non poteva non essere Momo, il Dio della Burla, che, cacciato dall’Olimpo cade sulla Terra in cui tutti hanno come obiettivo il lavoro – spiegano -. Il mestiere di Momo è fare il burattino, abilità non facile da manifestare in un’epoca caratterizzata da Intelligenza Artificiale e Robot. Quando però un incudine di ferro cadrà sulla Terra, Momo sarà obbligato a rimettersi in gioco e proverà a tornare in Cielo, lasciando la Terra senza burla, ma che ne sarà di Aridà, sua figlia?”