Due new entry d’eccezione nella già vasta produzione di vini dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza: Il Gentil Rose e l’Albana Secco, nati all’interno della cantina didattico sperimentale Leonardo da Vinci, sita sul colle Persolino dove ha sede l’indirizzo agrario dell’Istituto.

Il Gentil Rose I.G.P., primo vino rosato prodotto nella cantina dell’Istituto Persolino Strocchi, nasce dall’uvaggio Malvasia (2/3) e Malbo gentile (1/3), vinificati in bianco.

All’assaggio il Gentil Rose presenta un colore rosa tenue, perché è assente la macerazione sulla buccia. All’olfatto presenta freschezza, fragranza con sensazioni che ricordano la rosa e i frutti esotici maturi. Al palato è secco, armonico, fresco, con una vena acida che pulisce il palato. Consigliata l’associazione a cibi delicati come antipasti di mare e di terra, molluschi e crostacei, formaggi freschi, risotti vegetariani e piatti di pasta con condimenti delicati. Temperatura di servizio 12/14°C.

L’ Albana Secco D.O.C.G. nasce dall’Albana in purezza, vitigno prettamente romagnolo, tipico del ravennate e del forlivese: è stato il primo vino bianco ad ottenere la DOCG in Italia. Dopo 45 anni ritorna nella cantina Leonardo da Vinci la produzione dell’Albana nella tipologia secco. Alla degustazione il vino si presenta di colore giallo cristallino. All’olfatto è persistente con sentori di frutta fresca, pesca e albicocca. Al palato ha ottima struttura armonica con la tipica vena astringente che accompagna lungamente la bevanda. Si consiglia di abbinarlo alle tagliatelle con ragù romagnolo, ma anche al pollo e coniglio arrosto. Temperatura di servizio: 14/16°C.

Gli studi di viticoltura ed enologia che interessano la sede Persolino hanno incontrato la sinergia e la cooperazione degli studi di grafica e design della comunicazione della sede Strocchi dello stesso Istituto: è nato un team working tra i due indirizzi, che ha portato alla nascita delle etichette dei vini Gentil Rose e Albana Secco. Gli studenti dell’indirizzo servizi commerciali coordinati dai docenti Benini Marilena e Savini Francesco hanno realizzato una serie di proposte di etichette.

Una commissione ha selezionato tre etichette tra le numerose ideate e realizzate dagli studenti del corso di grafica e la comunità scolastica, invitata ad esprimere la propria preferenza, ha scelto le etichette destinate ad accompagnare i due vini,

I vini, come tutti i prodotti a km zero realizzati dall’azienda agraria Persolino sono acquistabili presso il punto vendita della sede Persolino, aperto dal lunedì al Sabato dalle 08.00 alle 13.00 in via Firenze 194 a Faenza.

Esprime piena soddisfazione il Dirigente scolastico Daniele Gringeri per l’impegno, la costanza e la professionalità di studenti e docenti nella realizzazione di un progetto portato avanti in maniera sinergica tra due indirizzi diversi che dimostrano costantemente la capacità di collaborare. Per l’Istituto Persolino Strocchi di Faenza questo è un risultato straordinario che valorizza il merito dei suoi studenti, premiando le attività pratiche e altamente professionalizzanti svolte al suo interno. Gli stessi studenti sono gratificati dai risultati raggiunti, grazie alla guida dei loro docenti di indirizzo e sono motivati a migliorare le loro performance scolastiche instaurando negli ambienti di apprendimento una competitività sana e intensamente formativa.