Incontri e degustazioni in cantina a Brisighella

Due giornate di appuntamenti in ogni fine settimana per riassaporare il gusto del buon vino e rivivere le tradizioni della Romagna. Proseguono anche a luglio gli eventi della Cantina Casadio di Brisighella che propone ogni sabato e domenica del mese nuove iniziative nella sua sede di via Rontana 50. Confermata la formula che prevede serate dedicate a musica, divertimento, visite guidate e incontri il sabato e la domenica, oltre all’apertura delle cantine (dalle ore 17 sia sabato che domenica) per gustare le proposte della ‘casa’.

Sabato 10 luglio dalle 21 sarà protagonista la musica di Tiziana Saporita e Antonio Nasone Duo.

Sabato 17 luglio dalle 21 risate e cabaret con “Ridere con Romagna Slang” in compagnia di Carla Fabbri, Gilberto Casadio dell’Istituto Schurr di Ravenna e Alfonso Nadiani. Gli ospiti presenteranno gli spot con le partecipazioni straordinarie di Maria Pia Timo, Roberto Mercadini, Raoul Casadei e Gianni Parmiani. Il giorno successivo spazio invece, dalle 18.30, all’incontro con Beppe Sangiorgi, che parlerà del vino nella cultura popolare romagnola con un approfondimento su modi di dire, proverbi e indovinelli.

Sabato 24 luglio doppio appuntamento: dalle 19 degustazione a cura di Mattia Baldassarri e alle 21.30 proiezione di “La memoria dei gessi”, racconti di vita in un ambiente unico a cura del Parco della Vena dei Gessi. Infine, domenica 25 luglio alle 21 si conclude il programma della Cantina Casadio con il concerto di Carlo Calderano.

Negli orari di apertura della cantina è sempre possibile fare degustazione di vini e assaporare un tagliere di prodotti locali.

Tutti gli eventi si svolgono in via Rontana 50, a Brisighella. I posti sono limitati, è quindi gradita la prenotazione tramite WhatsApp ai seguenti numeri: 351-9240664 o 339-3190678. In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati.