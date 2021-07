Assemblea pubblica a Roncalceci sul futuro della scuola materna, lunedì 12 luglio

La cittadinanza di Roncalceci, Ragone, Ghibullo, Filetto e dell’intera area territoriale di Roncalceci è invitata a partecipare all’assemblea pubblica indetta dai genitori dei bambini in età di scuola materna del circondario per discutere il seguente tema: FUTURO DELLA SCUOLA MATERNA DI RONCALCECI. L’assemblea convocata dai genitori avrà luogo lunedì 12 luglio alle ore 19.00 presso “Il Circolo del Buongustaio”, in via Sauro Babini, 127.

Parteciperà all’assemblea l’assessore all’Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali. Sono stati invitati a partecipare il Consiglio territoriale di Roncalceci, il parroco di Roncalceci e la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Ravenna. L’invito è rivolto anche alle cooperative sociali che hanno in gestione servizi per l’infanzia nel territorio del Comune e della Provincia di Ravenna (Il Cerchio, Zerocento, San Vitale, ecc.). Ha assicurato la sua presenza il presidente della commissione consiliare del Comune di Ravenna Ambiente, Sanità e Qualità della vita, Alvaro Ancisi.