Enpa Lugo, una serata per coccolare mici e micioni

Lunedì 12 luglio torna la serata delle coccole di Enpa Lugo, un’occasione speciale per conoscere i mici temporaneamente ospitati presso l’infermeria. Durante la serata sarà possibile accarezzare i cuccioli e i micioni in attesa di adozione, conoscere il lavoro dei volontari Enpa che gestiscono la struttura.

L’infermeria è impegnata in attività di cattura e sterilizzazioni dei gatti, l’unico modo per contrastare il randagismo e l’abbandono, e nella cura dei gatti delle colonie. L’impegno si estende alla cura dei tanti cuccioli che ogni giorno per ignoranza e crudeltà vengono abbandonati nel nostro territorio. Lunedì sera potrete conoscere i mici ricoverati nelle ultime settimane e perché no, adottarne uno oppure innamorarvi del nostro lavoro e diventare uno dei nostri amici nel sostenere il benessere degli animali.