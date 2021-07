A Russi arriva il ludobus “Scombussolo” con giochi in legno e della tradizione popolare

Lunedì 12 luglio, nel cuore della città di Russi alle 20 arriverà il Ludobus itinerante “Scombussolo – Giochi per tutti”, iniziativa che trasformerà corso Farini in uno spazio in cui tutti possono mettersi in gioco e riscoprire il gusto di giocare.

Sarà un viaggio alla riscoperta dei giochi dimenticati: giochi in legno, della tradizione popolare, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno verranno messi a disposizione di bambini, ragazzi e adulti.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it