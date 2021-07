110 con lode per i primi due laureati all’ISSM G. Verdi di Alta Formazione Artistica e Musicale

Si è tenuta ieri pomeriggio, 12 luglio, nella Sala del Refettorio del Museo Nazionale, la cerimonia per i primi due laureati dell’ISSM “G. Verdi” del triennio di composizione. Filippo Bittasi e Sara Stevanović hanno completato il ciclo di studi triennale, sotto la guida del prof. Mauro Montalbetti, docente di composizione, e presentato alla commissione i propri elaborati. Per entrambi gli allievi si è trattato di un monodramma, eseguito dall’Ensemble 20.21. Il monodramma, composizione per voce e ensemble strumentale, è una prova particolarmente importante e complessa e la sua scelta come prova di laurea si inserisce nell’indirizzo che il conservatorio si è dato, rivolto al teatro musicale e ai nuovi linguaggi.

Filippo Bittasi ha presentato “Storia di un figlio cattivo”, su libretto di Matteo Gatta: a partire dalle “Confessioni” di Sant’Agostino, una riflessione in musica sul concetto di colpa e su quanto il giudizio degli altri influisca sulla percezione di sé. Sara Stevanović ha proposto “Between mirrors: memories blundering merge”, su suo libretto, opera che si sviluppa intorno al tema del ricordo, nella sua duplice veste di patrimonio irrinunciabile e di fardello a volte troppo pesante.

Per entrambi gli studenti la commissione ha valutato la prova con la votazione di 110/110 con lode.

«La recente apertura della scuola di composizione all’interno dell’ISSM Verdi è un passo fondamentale all’interno di un’istituzione AFAM», ha commentato la direttrice dell’ISSM “G. Verdi”, Anna Maria Storace. E ha continuato: «rappresenta un arricchimento fondamentale e apre scenari importanti all’interno del conservatorio: è un motore che crea avanguardia e dà ai laureati gli strumenti per innovare, crea ricerca».

Il maestro Mauro Montalbetti è autore dell’opera di apertura di Ravenna Festival 2021, “Teodora”. L’Ensemble 20.21, formato da studenti dell’ISSM G. Verdi, partecipa all’ambito formativo e di produzione dell’Istituto, studia ed esegue il repertorio del XX e XXI secolo, collaborando anche attivamente con i docenti e con ospiti esterni.

La creazione di questo ensemble è uno strumento prezioso per la sperimentazione: l’intenzione che ha portato alla sua nascita è quella di ampliare la conoscenza di questo repertorio, per poterlo inserire sempre più stabilmente negli attuali percorsi didattici degli studenti.

Con la classe di Composizione si è avviata una feconda collaborazione per l’esecuzione delle partiture degli studenti. L’Ensemble ha debuttato il 15 aprile 2019 in un concerto alla Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna.

CONCERTO DEL 15 LUGLIO

ISSM “G. Verdi” – Dipartimento degli strumenti a tastiera in collaborazione con il Museo Nazionale, nell’ambito di Fiori musicali Rassegna di incontri – concerto su la musica e l’arte propone giovedì 15 luglio alle ore 17.30 presso la Sala del Refettorio del Museo Nazionale il concerto di Maria Quaranta al pianoforte,

Maria Quaranta esplora i temi di Sacro e profano: cielo e terra, luce e oscurità, carne e spirito. La filosofia occidentale sin dai tempi di Platone ci ha plasmati nella dualità delle cose esistenti: dalla caverna gli uomini illuminati sono usciti dalla schiavitù delle ombre, dall’amore carnale del giovane Agostino alla sua conversione e consacrazione a Dio. La musica occidentale ha saputo rispecchiare questa tensione degli opposti in composizioni che aspirano al cielo – e quindi alla trasfigurazione mistica – e brani che dipingono i sentimenti di passione, fisicità e ‘terra’ con cui gli uomini devono fare i conti. Un viaggio che affronta le composizioni mistiche da Bach ai contemporanei, esplorando la sensualità e l’estasi dell’Amore e morte di Granados e la grandiosità di Debussy.

Programma: Preluido e fuga BWV 849 di J. S. Bach – Balada n. 5 dalle Goyascas “El amor y la muerte” di E. Granados – La cathédrale Engloutie di C. Debussy – Variazioni per la salute di Arinuskha di A. Pärt – Lumen Christi di J. MacMillan.

Laureata a pieni voti e con menzione d’onore, Maria Quaranta è vincitrice della borsa di studio ing. Dragoni del Rotary Club di Ravenna come migliore diplomata dell’anno 2017-2018.Il concerto è compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo Nazionale.

