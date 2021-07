Giunge alla decima edizione il Bagnacavallo Festival, voluto dall’associazione Controsenso per portare appuntamenti culturali in città nel mese di agosto. L’iniziativa è realizzata grazie a un gruppo di volontari, con il contributo e la collaborazione del Comune e il sostegno economico di enti, associazioni e imprese del territorio. Il festival è stato presentato questa mattina 13 luglio in Municipio a Bagnacavallo alla presenza dell’assessora alla Cultura Monica Poletti e del direttore artistico Michele Antonellini.

Dal 3 al 31 agosto il chiostro dell’ex convento di San Francesco ospiterà i sette appuntamenti dell’edizione del decennale, fra musica, teatro, spettacolo e burattini. Si inizierà il 3 agosto con il Monia Angeli Quintet in Amarcord. Omaggio all’Italia e alla dolce vita, da Modugno a Morricone, dalla canzone italiana al grande cinema.

Il 5 agosto si proseguirà con la musica assieme all’ensemble Hof-Musici in Oratori italiani per la corte di Vienna, musiche di Antonio Draghi e Antonio Cesti. L’evento è in collaborazione con I luoghi dello spirito e del tempo 2021, Collegium Musicum Classense.

Il primo appuntamento per bambini e famiglie si terrà il 10 agosto. La Compagnia Tieffeu proporrà Fiabe al telefonino, spettacolo per attori e figure di Mario Mirabassi con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli, in collaborazione con Burattini e Figure 2021, Teatro del Drago.

Dante sarà protagonista della serata del 19 agosto grazie a Roberto Mercadini e al suo spettacolo Dante. Più nobile è il volgare, un monologo per innamorarsi della parola e, in particolare, della lingua che parliamo. Prima dello spettacolo si terrà Dante nelle lingue dei gemelli, lettura collettiva in più lingue del primo canto dell’Inferno, in collaborazione con le associazioni Amici di Neresheim e Comunicando.

Tornerà la musica il 24 agosto con il Trio en Flor e Vuelvo al Sur, omaggio a Astor Piazzolla nel centenario della nascita.

Il secondo appuntamento con i burattini è previsto il 27 agosto con All’InCirco che proporrà Dante 3021, spettacolo per marionette e attori con Mariasole Brusa e Gianluca Palma, sempre in collaborazione con Burattini e Figure 2021, Teatro del Drago.

A chiudere la decima edizione di Bagnacavallo Festival sarà, il 31 agosto, Peppe Servillo & Solis String Quartet in uno spettacolo dedicato a Renato Carosone.

Accanto agli spettacoli si svolgeranno le Passeggiate con racconti, tre escursioni insolite a Bagnacavallo, fra centro e periferia, condotte da Mario Maginot Mazzotti con partenza da piazza della Libertà: 12 agosto Le edicole devozionali tra spiritualità e tragicità (una camminata nella prima periferia di Bagnacavallo per scoprire cinque edicole devozionali; lunghezza del percorso km 3,57); 18 agosto Osterie e sovversivi (un percorso alla ricerca di alcune osterie storiche di Bagnacavallo e della dimora di qualche rivoluzionario), 25 agosto Dove si praticava il gioco del pallone (itinerario errante per calpestare i luoghi dove si giocava al pallone col bracciale).

Infine si intitola Nove la mostra fotografica contenente gli scatti di Giampaolo Ossani dei primi nove anni del festival. La mostra, collocata nella manica lunga dell’ex convento di San Francesco, sarà visitabile tutte le sere di spettacolo.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera. È consigliata la prenotazione al numero 348 6940141 (anche WhatsApp). Il posto assegnato deve essere occupato almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di maltempo, per quanto possibile, gli spettacoli verranno allestiti al coperto o rinviati ad altra data

La partecipazione alle passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 348 6940141 (anche WhatsApp); massimo 30 persone a serata.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.

La rassegna è ideata e organizzata da associazione culturale Controsenso, direzione artistica di Michele Antonellini, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio di Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo, con la compartecipazione di Hera e Romagna Acque-Società delle Fonti. Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Suburbia, Teatro del Drago.

L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti in arte PIKI. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.