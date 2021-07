Cervia la spiaggia ama il libro svela il programma: apre Andrea Scanzi, a Ferragosto lo Sbarco degli Autori

Il momento è arrivato. Svelato l’attesissimo ricco programma di Incontri con gli Autori, passeggiate e pomeriggi per i più piccoli che riempiranno di cultura l’estate cervese con la rassegna culturale nota in tutta Italia “Cervia, la spiaggia ama il libro” giunta alla 29° edizione e dedicata al ‘Re della Romagna’ Raoul Casadei e all’imprenditorie nonché fondatore della rassegna Terenzio Medri.

Un parterre di grandi nomi del mondo giornalistico, letterario e artistico allieterà il pubblico dal 15 luglio al 15 agosto con incontri ed eventi adatti a tutti. Filo conduttore: la cultura nelle sue diverse forme che ben può conciliarsi con una vacanza al mare.

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e al termine ci sarà il momento del ‘Firmacopie’ per il quale è necessario munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle normative in vigore.

PROGRAMMA

Si inizia giovedì 15 luglio con ‘Le interviste di Marino Bartoletti’ alle 21.30 nel giardino del Grand Hotel Cervia. Il giornalista, conduttore e autore televisivo, nonché Premio selezione Bancarella 2021, Marino Bartoletti intervista, a due passi dal mare, la firma di punta de Il Fatto Quotidiano, il giornalista Andrea Scanzi.

Venerdì 16 luglio alle 21.30 nel giardino del Grand Hotel Cervia lo scrittore Claudio Bossi è il protagonista di una serata dedicata al mare con il suo libro ‘Titanic – Storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari’ – Ed. De Vecchi. Insieme a lui sarà presente il tecnico subacqueo Gianni Guidi e la serata sarà condotta dal Presidente 50&Più Provincia di Ravenna Ottavio Righini.

Doppio appuntamento nella giornata di martedì 20 luglio. Alle 18, nel Giardino del Grand Hotel Cervia, un evento organizzato in collaborazione con Cervia Città Giardino per l’omaggio a Dante nei 700 anni dalla morte. La Responsabile promozione culturale Comune di Ravenna Francesca Masi che racconta ‘I giardini dell’Eden. Dalla selva alla foresta di Dante’. Presenta la giornalista Margherita Barbieri.

A seguire, martedì 20 luglio alle 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia il giornalista, conduttore e autore televisivo Marino Bartoletti presenta il suo ultimo libro vincitore del Premio selezione Bancarella 2021 ‘La cena degli dei’ – Gallucci editore.

Conduce la serata Beppe Boni, Condirettore de Il Resto del Carlino Bologna.

Mercoledì 21 luglio è il momento del giornalista, corrispondente dall’estero per La Repubblica e scrittore Enrico Franceschini che alle 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia presenterà il libro ‘Ferragosto’ – Ed. Rizzoli

Conduce la serata Ilaria Bedeschi, giornalista de Il Resto del Carlino

Giovedì 22 luglio torna l’appuntamento de ‘Le interviste di Marino Bartoletti’. Alle 18 nel Giardino del Grand Hotel Cervia il giornalista, conduttore e autore televisivo Marino Bartoletti dialogherà con lo scrittore di successo Maurizio De Giovanni insieme al suo ultimo libro ‘Una sirena a settembre’ – Ed. Einaudi.

Due romanzi per due autori saranno i protagonisti della serata di venerdì 23 luglio.

Alle 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia Alberto Cassani, scrittore, già assessore alla cultura del Comune di Ravenna presenterà il suo ultimo romanzo ‘Una giostra di duci e paladini’ – Ed. Baldini + Castoldi. Insieme a lui sul palco il giornalista e scrittore Luca Sommi con il libro ‘Il cammin di nostra vita’ – Ed. Baldini + Castoldi.

Conduce Davide Turrini giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Serata dedicata al giornalismo lunedì 26 luglio alle 21.30 presso il Palace Hotel Milano Marittima. Il giornalista e Docente universitario Ruben Razzante presenterà il suo libro ‘La rete che vorrei’ – Ed. Franco Angeli, intervistato dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani.

Serata dedicata a Dante, organizzata in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” di Cervia, giovedì 29 luglio alle 21.30 nel Giardino scuola Giovanni Pascoli Cervia.

Lo scrittore Eraldo Baldini e l’etnologo, glottologo e poeta Giuseppe Bellosi presenteranno ‘Dante in Romagna’ – Ed. Ponte Vecchio.

Conduce la serata il giornalista Pietro Caruso.

Un’altra serata con la presentazione di due romanzi. Venerdì 30 luglio, alle 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia lo scrittore cervese Giovanni Minghetti presenterà il suo libro ‘Il cercatore e il passante. In dialogo sulla saga di Harry Potter’ – Ed. Bonomo insieme al Parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia DON PIERRE LAURENT CABANTOUS

Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de Il Resto del Carlino

A seguire il giornalista e caporedattore de Il Resto del Carlino Bologna Massimo Pandolfi presenterà il suo libro ‘Innamorati della vita’ – Ed. Ares.

Conduce Sergio Barducci, caporedattore centrale San Marino RTV.

Martedì 3 agosto un pomeriggio dedicato al buon cibo e alla letteratura. In collaborazione con Proloco Riviera dei Pini alle 18 presso ‘La Casina’ in Piazzale dei Pesci a Tagliata di Cervia il giornalista, scrittore e gastronomo Graziano Pozzetto presenta il libro ‘Tonino Guerra. Il cibo e l’infanzia’ – Ed. Il Ponte Vecchio

Conduce Cesare Brusi direttore Confcommercio Ascom Cervia.

Mercoledì 4 agosto alle 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia la spumeggiante scrittrice Chiara Moscardelli torna a Cervia per presentare il romanzo ‘Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine’ – Ed. Giunti.

Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de Il Resto del Carlino.

Si torna a parlare di Dante giovedì 5 agosto alle 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia con lo scrittore, storico e docente universitario Roberto Balzani che presenta ‘Il mistero delle ossa di Dante’ – Ed. Minerva.

Conduce Roberto Mugavero, Editore Minerva Edizioni.

Venerdì 6 e Sabato 7 agosto torna alle 21 in Piazza Garibaldi a Cervia il ‘Sarchiapone’ con una doppia serata per celebrare il 30° anniversario. Tanti ospiti del mondo dello spettacolo, la giovane scrittrice di successo Maria Vittoria Fariselli e il conferimento del Premio Walter Chiari.

Domenica 8 agosto, alle 21.30 presso la Chiesa Stella Maris Milano Marittima l’artista e fotografo Maurizio Gabbana presenta il volume fotografico ‘Assenza’ – Ed. Antiga. Intervengono Gian Ruggero Manzoni – Critico e scrittore, Cesare Zavatta – Assessore alla cultura del Comune di Cervia e Cesare Brusi – Direttore Confcommercio Ascom Cervia.

Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de Il Resto del Carlino.

Ultima serata degli incontri con gli autori mercoledì 11 agosto alle 21.30 presso il Giardino del Grand Hotel Cervia. Il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini racconterà un pezzo di storia italiana partendo dal libro ‘Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni’ – Ist. Poligrafico dello Stato.

Introduce Cesare Brusi Direttore Confcommercio Ascom Cervia.

Per salutare l’estate è in programma il tradizionale ‘Sbarco degli Autori’ nel giorno di Ferragosto. Scrittori e giornalisti arriveranno sulla spiaggia davanti al Grand Hotel di Cervia a bordo delle barche storiche cervesi.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per tutta l’estate sono in programma visite guidate del “Trekking Urbano Letterario” e le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

Nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, gli ingressi saranno limitati ai posti a sedere. Si prega di munirsi di mascherina.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Grand Hotel di Cervia.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, del Comune di Ravenna per 700 Dante, della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione il Grand Hotel di Cervia, Hotel Nettuno, Bagno Bleck, Hotel Strand&Gambrinus, Libreria Mondadori, Ristorante il Pirata, Proloco Riviera dei Pini, Biblioteca ‘Maria Goia’, Cervia Turismo, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P e Parco della Salina di Cervia.