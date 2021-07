Successo di pubblico per la presentazione del libro di Vittorio Sgarbi al Fantini Club di Cervia

Grande successo e affluenza per la presenza di Vittorio Sgarbi al Fantini Club di Cervia, dove lo scorso 9 luglio il famoso critico d’arte ha presentato il suo nuovo libro “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi“, pubblicato da La Nave di Teseo.

Un’opera unica nel suo genere, dedicata ad uno dei più grandi pittori italiani, di cui Vittorio Sgarbi può senza ombra di dubbio essere considerato uno dei massimi esperti. L’autore ha intrattenuto piacevolmente il pubblico raccontando episodi della vita del pittore e mostrando e analizzando alcuni tra i dipinti più famosi dello stesso, che vengono poi trattati nel libro.

Più di un centinaio tra curiosi e appassionati d’arte sono accorsi per avere l’occasione di ascoltare Vittorio Sgarbi in una cornice insolita, ma quanto mai suggestiva. La serata è stata trasmessa in streaming sui canali del Fantini Club, dove sarà possibile rivederla integralmente a partire dai prossimi giorni.