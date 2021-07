I nudi di Paolo Roversi nella Cappella di Palazzo Baronio a Maison Random Ravenna: “Il Tempio del Maestro”

Maison Random Ravenna presenta Il Tempio del Maestro, una mostra dei famosi nudi di Paolo Roversi all’interno della Cappella di Palazzo Baronio a Ravenna. Un nuovo omaggio all’artista alla bellezza e alla natura dopo la mostra appena conclusa al Mar di Ravenna. Paolo Roversi nato a Ravenna, parigino di cuore, è considerato il più grande fotografo di moda del 21° secolo, noto per aver collaborato con le più importanti riviste di moda come Vogue e Harper’s Bazaar oltre che con i più grandi marchi di moda.

Capace come pochi di rendere magici i suoi scatti, Roversi è stato spesso definito un “pittore di immagini”. Il suo rapporto con il mondo non è attraverso l’obiettivo della macchina fotografica come atto di testimonial, ma piuttosto cogliendo il momento fotografico come spazio creativo in cui emerge l’espressione più estrema di grazia e bellezza. Roversi lavora essenzialmente in grande formato con Polaroid 20×25 motivo per cui tutta la sua produzione è all’interno dello studio. La luce è sempre molto soffusa, il tempo di posa è lungo, l’atmosfera è malinconica ed eterea: l’anima emerge e si manifesta in tutto il suo splendore con un solo scatto.

Famosi o sconosciuti, tutti i modelli che posano per Paolo sono qui trasformati in veneri e figure di luce; icone mistiche sottili e vulnerabili. Il visitatore si trova di fronte alla bellezza sensuale e alla magia del corpo umano. Le serie di fotografie esposte sono state realizzate da Roversi nell’arco di dieci anni. Includono ritratti teneri e rispettosi di Guinevere van Seenus, Kristen McMenamy, Kate Moss, Audrey Marnay, Angela Lindvall, Tatiana Patitz, Kirsten Owen, Malgosia Bela, Karen Elson, Stella Tennant, Devon Aoki e molti altri. Queste immagini sono anche preziose opere d’arte grazie ai più alti valori di produzione: stampa platino, carta pregiata.

La mostra vuole essere un omaggio permanente al Maestro nella sua città natale e parte del suo patrimonio artistico, proprio come i suoi celebri mosaici.

Apertura luglio e agosto per visione privata solo su prenotazione. Gli orari di apertura al pubblico saranno comunicati per settembre.

Per prenotare la tua visita contattare: about@maisonrandom.org

Maison Random Ravenna – Cappella di Palazzo Baronio

Via Raul Gardini N.16 – Ravenna

www.maisonrandom.org

Maison Random, fondata in Francia, è un’istituzione privata per l’arte contemporanea, nonché un club privato per sperimentare nuovi modi di relazionarsi con essa. La sede ravennate – Palazzo Baronio – è una delle più imponenti della città. Costruito nel 1700, prima dimora di famiglie nobili, poi Circolo Cittadino da oltre 100 anni, oggi luogo che accoglie ospiti da tutto il mondo.