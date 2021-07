Road to Spiagge Soul: al Finisterre Beach di Marina di Ravenna Giacomo Toni e Pepe Medri in concerto

Una versione romantica e intima di uno dei più originali e funambolici cantautori italiani, ispirato dalla poetica di uno dei maggiori suonatori di bandoneon europei. Road to Spiagge Soul propone questa sera, al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (alle 22), il concerto di due grandi artisti: Giacomo Toni e Pepe Medri, che hanno già collaborato nell’album “Concerto in doppio passo” (per info e prenotazioni Finisterre Beach: 349 2841775; info@finisterrebeach.it).

Continuano così fino a domenica 18 luglio, con uno degli appuntamenti più attesi, i concerti di “Road to”, il programma di avvicinamento alla tredicesima edizione del festival Spiagge Soul, che prenderà invece il via lunedì 19 luglio e proseguirà fino al 15 agosto, sempre nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Giacomo Toni è autore, compositore, pianista e cantante. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk.

Giacomo ha aperto i concerti di artisti come Raphael Gualazzi, Edoardo Bennato, Francesco Baccini e John De Leo. Nel 2011 inizia un tour tributo a Paolo Conte, assieme all’artista Lorenzo Kruger (frontman del gruppo Nobraino). Parallelamente è compositore di colonne sonore per spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea e cortometraggi. Nell’aprile 2020 è uscito “Concerto In Doppio Passo” di Giacomo Toni & Pepe Medri per “L’Amor Mio Non Muore”.

Pepe Medri, diplomato al Conservatorio Martini di Bologna, è studioso di musica e strumenti popolari. Ha collaborato con Vinicio Capossela e fa parte del “Tango Group” del grande bandoneista uruguayano Héctor Ulises Passarella. È fondatore del gruppo di musica popolare Bevano Est.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it