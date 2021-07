Alle Terme di Punta Marina la mostra di Roberto Bellucci

È aperta fino all’8 agosto, alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina (lo spazio curato da Andrea Petralia in collaborazione con mecenate.online), una mostra personale del pittore Roberto Bellucci, che si è inaugurata la scorsa settimana davanti a un folto pubblico e alla presenza dell’artista.

Romano di nascita ma napoletano di adozione, Bellucci ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza fra l’Africa l’Italia, e nel continente nero è tornato sovente anche più tardi: le esperienze vissute in Africa ne hanno condizionato un’ispirazione specifica, e una scelta di tematiche che hanno molto a che fare con quel che accade nel mondo. Lo testimoniano, anche nella mostra ravennate, alcune opere in particolare: che suggeriscono tematiche come i campi di sterminio, la difesa dell’ambiente, l’omosessualità…

Ma è la scelta del colore e dei colori (“e prima di tutto del bianco, da cui partono tutte le mie opere”, spiega Bellucci) a colpire immediatamente, a prima vista, quando ci si trova davanti i quadri del maestro.

La mostra è aperta ogni giorno, 24 ore su 24