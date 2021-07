Road To Spiagge Soul: al Finisterre Beach di Marina di Ravenna arrivano i Savana Funk

Una band esplosiva, rodata su decine di palchi e in Tv. A “Road To Spiagge Soul” arrivano domani, 15 luglio, i Savana Funk (al Finisterre Beach di Marina di Ravenna alle 22 – per info e prenotazioni 349 2841775), formazione capitanata dal chitarrista e compositore Aldo Betto e conosciuta al grande pubblico per la partecipazione a “Propaganda Live” e per la chiamata di Jovanotti, che l’ha voluta per il suo “Jova Beach Party”. Continua così fino a domenica “Road To Spiagge Soul”, la rassegna di avvicinamento alla tredicesima edizione di Spiagge Soul, il festival diffuso della Riviera romagnola che partirà ufficialmente il 19 luglio.

Savana Funk. I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile. Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna e scatta immediata una rara sintonia umana e musicale. I tre decidono di formare una band e iniziano da subito a fare molto live, a sperimentare idee e a scrivere musica. Il primo album è un’autoproduzione, “Musica analoga”, ed esce a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel 2016. A febbraio 2017 esce il secondo disco, “Savana Funk”, sempre a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza. Ad inizio 2018 il trio prendedefinitivamente il nome Savana Funk e a settembre esce il terzo album, “Bring in the New”. Si consolida così la collaborazione con Nicola Peruch, presente fin dal primo album come musicista, ora anche co-produttore, co-autore e nella pianta stabile della band. Il gruppo continua in un’attività live instancabile, partecipando a decine di importanti festival e rassegne, anche perché il palco è la dimensione congeniale per apprezzare il suo spirito. Nell’estate del 2019 i Savana Funk vengono invitati a diversi appuntamenti del “Jova Beach Party”, i concerti estivi di Jovanotti: suonano davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo. Nello stesso anno sono ospiti a “Propaganda Live”, il seguitissimo programma su La7. Nel giugno 2021 è uscito il nuovo album “Tindouf”.

Line up: Aldo Betto, chitarra; Blake Franchetto, basso; Youssef Ait Bouazza, batteria; Nicola Peruch, tastiere, synth, modulator.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival