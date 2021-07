Valfrutta lancia un concorso contro lo spreco alimentare, per educare i giovani alla sostenibilità

Fino al 15 novembre 2021, comprando una confezione di ortofrutta fresca a marchio Valfrutta si potrà inviare la propria ricetta anti-spreco alimentare. Le migliori saranno premiate con una delle 200 Collection Limited Edition dedicate ai giovani difensori del pianeta Terra. Nell’anno Internazionale della Frutta e della Verdura istituito dall’ONU, Valfrutta Fresco scende in campo per educare le nuove generazioni alla sostenibilità e con il concorso “Per un mondo migliore, bando agli sprechi!” in collaborazione con FAO e Legambiente e pensato per le famiglie e per le generazioni più giovani.

“Il progetto è rivolto alle future generazioni – spiega il Direttore Generale di Valfrutta Fresco, Stefano Soli -. Il pianeta Terra non ha risorse illimitate e uno sviluppo sostenibile dipende dalla capacità di tutti di operare per salvaguardare l’ambiente che ci circonda: con questo concorso vogliamo sensibilizzare gli adulti di domani, facendo loro comprendere che la sostenibilità è nelle loro mani e dipende da tanti piccoli gesti quotidiani. Abbiamo scelto un linguaggio semplice e simpatico. rimato e declinato sull’uso corretto delle risorse ambientali, una grafica colorata e accattivante e abbiamo ideato un testimonial in sintonia con i cartoon dell’infanzia. Tutti questi elementi si riuniranno in magliette e gadget che potranno essere usati quotidianamente”.

Le 200 ricette selezionate dalla giuria, infatti, riceveranno una Collection “Limited Edition” composta da 8 T-shirt per comunicare al mondo il proprio impegno per la difesa dell’ambiente e 8 magnetini calamitati da applicare sul frigorifero di casa per tenere a mente le varie modalità per non sprecare le risorse ambientali.

Sostenibilità significa anche evitare gli sprechi e quindi “La sfida che lanciamo ai consumatori è quella di realizzare una ricetta personale che valorizzi gli scarti e gli avanzi di frutta e verdura – spiega Soli -: grazie alla cartolina presente nelle confezioni di ortofrutta fresca Valfrutta, tutti potranno caricare la propria proposta con foto sul sito www.valfruttafresco.it/concorso. Al termine del concorso, il 15 novembre, la giuria selezionerà le migliori, che saranno pubblicate sul sito nella sezione “Bando agli Sprechi” mentre gli autori riceveranno uno dei 200 kit anti-spreco Limited Edition. Anche se non si invierà nessuna ricetta, inserendo il codice presente sulla cartolina, si potrà partecipare ugualmente alla Grande Estrazione finale con in palio 10 estrattori IMETEC per fare un pieno di frutta e verdure, senza sprecarne neanche un pezzetto”.

L’iniziativa sarà supportata anche da un’azione di comunicazione multicanale: “Oltre alla cartolina presente nei pack e alle etichette dei prodotti coinvolti nel concorso – spiega Soli – che rappresentano il primo fronte per raggiungere il consumatore, il concorso sarà protagonista di specifiche attività promozionali sui principali social network e potrà contare sula sezione del nuovo sito valfruttafresco.it dedicata al concorso”.